Berserk Collection 41 Special Edition era già stata annunciata qualche mese fa e ora Planet Manga ha mostrato tutto il contenuto di questa versione disponibile a partire dal 22 dicembre, quindi potrebbe essere perfetta per farvi un regalo di Natale personale.

Come descritto in precedenza anche dal nostro articolo, la Berserk Collection 41 Special Edition sarà un volume unico e fedele replica della pubblicazione originale, corredato da gift esclusivi: un poster da collezione e, soprattutto, un quadretto di cm 20×30 con un’immagine inedita.

Come accennato sui social in questioni sono anche state condivise le immagini di tutti questi contenuti, così da indirizzare maggiormente all’acquisto:

Oltre tutto questo contenuto ricordiamo che questa versione sarà in Variant, e quindi avrà una copertina diversa rispetto al numero 41 classico, che ha raffigurato un immagine simile alla versione giapponese. Il contenuto è davvero succoso e possiamo ammirare fin da subito la cover che rispecchia il design e il cuore di Berserk.

Il rosso e il nero predominano come sempre e l’aggressività di Gatsu esplode in faccia al lettore in tutta la sua incredibile possanza. Inoltre ci sarà anche un poster esclusivo da appendere dove volete per mostrare a tutti la vostra passione verso l’opera magna di Kentaro Miura.

Forse la vera chicca di questa edizione è proprio il quadretto da collezione, che nonostante sia di media grandezza sicuramente può essere interessante da collezionare, visto anche il classico accostamento bianco su nero. Forse nulla di speciale ma comunque se amate Berserk questo pezzo potrebbe fare per voi.

Planet Manga ha cercato di fare la sua parte anche con la pubblicazione delle Deluxe Edition del manga, ricalcando la versione già disponibile in lingua inglese, già collezionata da molti italiani.

Insomma, il 22 dicembre avrete l’occasione non solo di leggere le nuove avventure di Gatsu ma anche celebrare il ritorno di un manga immortale che stava rischiando di non continuare più.

Il testimone è stato raccolto dal team di Miura e grazie a loro e alla raccolta dell’eredità del manga dark fantasy possiamo scoprire la fine della tragica e devastante storia concepita e pubblicata da Kentaro Miura nel lontano 1989.

Fonte Facebook Planet Manga