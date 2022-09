Pronti per Berserk 41?

Berserk: il volume 41 arriverà nel mese di dicembre in Italia!

Berserk dopo il tanto atteso ritorno successivamente alla morte del sensei Miura, i nuovi capitoli pubblicati e la ripresa totale della serializzazione hanno portato anche la stessa Panini a continuare con la pubblicazione in volumi.

Infatti oltre l’annuncio della Deluxe Edition di Berserk come suggerisce Anteprima 373 abbiamo anche la data ufficiale di uscita del volume 41.

Questa uscita sarà celebrata in tre fasi e il volume 41 sarà anticipato dalla sua versione sottiletta il 15 dicembre. Il prezzo sarà di 2,70€ e conterrà i capitoli 362, 363 e 364. Questa è una delle prime edizione pubblicate da Planet Manga.

Successivamente ci sarà il volume 41 in uscita il 22 settembre, che sarà appunto celebrato in due versioni: una regular e una da collezione, giusto per celebrare il grande ritorno del leggendario manga del noto e compianto Kentaro Miura.

Il volume in questione conterrà le pagine corrispondenti dei volumi 81 e 82 dell’edizione sottiletta e appunto continuerà anch’esso le vicende di Gatsu e Casca all’interno dei nuovi capitoli del manga. Il costo sarà di 5,20€ e parliamo quindi della versione base. (Tutte le info potete leggerle su Anteprima 373).

Oltre questi due volumi sempre il 22 dicembre sarà presente nelle librerie e fumetterie fisiche e online, anche una versione da collezione del volume contenente un poster da collezione e un quadretto 20×30 con un’immagine esclusiva a tema Berserk. Il prezzo sarà di 19,90€. Il formato del volume sarà uguale alla versione standard.

Berserk: il volume 41 arriverà nel mese di dicembre in Italia!

Panini Comics annuncia così il volume speciale di Berserk: “UN’EDIZIONE IMPERDIBILE PER TUTTI GLI I FAN DI BERSERK! Un volume speciale, fedele replica della pubblicazione originale, corredato da gift esclusivi: un poster da collezione e, soprattutto, un quadretto di cm 20×30 con un’immagine inedita.

Le dimensioni del quadretto sono abbastanza grandi e calcolando la presenza di un poster di certo il prezzo varrà la spesa, specie se consideriamo la valenza di questo ritorno e il valore collezionistico dell’opera.

Voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo Berserk? Cosa attendete di più: La Deluxe Edition o questo volume speciale? Fateci sapere la vostra nei commenti delle nostre pagine social e intanto vi auguriamo buona lettura.

Fonte Anteprima Panini 373