Berserk: annunciato un progetto per un locale a tema

Berserk è probabilmente il manga Seinen più famoso e amato dagli appassionati, caratterizzato da un’intensa dose di violenza presente sia nel manga che nell’anime. Dopo la morte improvvisa del mangaka Kentaro Miura. Il 7 giugno 2022 Young Animal ha annunciato la prosecuzione del manga col numero 23 in uscita il 24 giugno 2022. Il lavoro è supervisionato dal mangaka Kōji Mori, amico di Miura. Il mangaka prima di morire aveva rivelato a grandi linee lo svolgimento e la conclusione della storia che aveva in mente.

Oggi riportiamo una novità secondo la quale c’è un progetto per la realizzazione di un locale a tema. Questo aprirà le porte in Giappone alla fine di questo mese. Ora unendosi a una serie di franchising con i propri ristoranti, questo evento segna il primo tentativo di creare un bar/caffetteria a tema Berserk.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter che si chiama proprio berserk_cafe. Si tratta di un modo per promuovere il locale che aprirà i battenti a partire dal 7 ottobre. Tutti i clienti avranno la possibilità di acquistare oggetti basati sulla storia de La Banda del Falco. Potranno farlo fino alla chiusura del locale prevista il 20 novembre questo autunno. Tutte le informazioni sono visibili anche di seguito:

Dopo la tragica scomparsa di Kentaro Miura, molti appassionati credevano che la storia di Guts sarebbe rimasta incompiuta. Fortunatamente, gli amici di Miura, Kouji Mori e lo Studio Gaga hanno colto l’occasione per continuare Berserk. Gli ultimi capitoli vedono Elfhelm subire alcuni seri cambiamenti e il manga sta intensificando l’azione.

Per quanto riguarda invece l’adattamento animato, al momento non ci sono voci su un suo possibile ritorno. Non si può nemmeno dire se ci sia un progetto in lavorazione. Tuttavia sappiamo che il franchise tornerà questo ottobre in Giappone con il titolo di Berserk: Memorial Edition. Questo progetto animato ritaglierà ed editerà nuovamente le riprese della trilogia di film che hanno esaminato l’arco dell’età dell’oro. Inoltre la Memorial Edition includerà filmati mai visti prima.