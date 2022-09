Berserk: The Memorial Edition, ecco la data e il poster ufficiale della trilogia del 2010 che sarà riproposta nei cinema!

Berserk è tornato in auge con il suo manga e per celebrare questo grande ritorno è stato riproposto l’anime omonimo che ricalchera gli eventi della trilogia cinematografica del 2010. Non ci sarà nulla di nuovo ma all’interno di questa Memorial Edition saranno presenti alcuni minuti inediti mai aggiunti nella prima pubblicazione.

Oggi possiamo ammirare sul profilo Twitter ufficiale di AnimeTV un nuovo poster dell’evento con protagonista Guts, Casca, Griffith, Skull Knight e Nosferatu Zodd. L’immagine potete vederla in calce mentre per l’uscita dell’anime dobbiamo aspettare ottobre (a quanto pare è un mese davvero molto ricco per gli anime ndr).

【New Key Visual】

Berserk: The Golden Age Arc – MEMORIAL EDITION, Scheduled for October 1! TV edit of the film trilogy with enhancements/additions!

La trilogia di film che copre la maggior parte dell’Arco dell’Età dell’Oro ha avuto alti e bassi nel corso degli anni. Infatti i fan hanno sempre messo in discussione le tecniche e alcune scelte stilistiche dei 3 film, continuando a preferire quanto fatto con la serie anime del 1997 che ad oggi è ancora una delle più belle di sempre in campo anime.

Quest’ultima a detta di molti proietta e immerge lo spettatore in tutta l’essenza di Berserk, l’opera immortale di Kentaro Miura che fortunatamente è stata ripresa dai suoi assistenti successivamente alla sua morte. Al momento il manga sta procedendo bene e solamente pochi si sono lamentati dell’operato degli assistenti del sensei Miura.

La Memorial Edition è volta a celebrare non solo l’operato del maestro, ma anche l’intera serie che ancora oggi cresce e fa innamorare moltissimi appassionati del settore. Alcuni si appassionano al medium proprio tramite questa straordinaria opera. Noi lo riportiamo tramite CB.

Attualmente a lavorare al manga di Berserk sono presenti l’amico del sensei Miura Kouji Mori, che insieme a gli artisti dello Studio Gaga stanno portando avanti l’incredibile eredità lasciata dal loro leader. Il team sta affrontando una missione davvero ardua, su questo non abbiamo nulla da obiettare.

Voi cosa ne pensate di questa Memorial Edition? Della trilogia cinematografica inevece? Inoltre state apprezzando il lavoro fatto dal team di assitenti di Miura? O non siete assolutamente soddisfatti dell’operato?

