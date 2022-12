One Piece svela un nuovo risveglio di un Frutto del Diavolo

One Piece prosegue il suo percorso attraverso l’ultimo arco narrativo del manga. Nel corso degli anni i lettori appassionati delle avventure di Rufy hanno incontrato diversi nemici del protagonista. E nell’ultimo capitolo, il 1069, è tornato sotto i riflettori uno dei suoi avversari più famosi.

Stiamo parlando di Rob Lucci, il quale è tornato in scena e l’agente del CP0 sta affrontando di nuovo Rufy.

Oggi riportiamo che l’ultimo capitolo di One Piece ha mostrato il risveglio di un altro Frutto del Diavolo. Infatti si tratta proprio di quello di Rob Lucci, il quale ne ha mostrato le fattezze durante lo scontro con Rufy.

Non si tratta di un altro Frutto del Diavolo, semplicemente Lucci ha aumentato il livello del Felis Felis modello leopardo di tipo Zoo Zoo. Questo significa che ha risvegliato la forma finale di questo Frutto.

La nuova forma risvegliata del Frutto Felis Felis fa sembrare Lucci più uomo che felino. Questo nuovo potere gli consente di avere una condizione fisica molto più prestante con una forza drasticamente aumentata. Inoltre la personalità di Lucci non viene sopraffatta dal potere risvegliato, a differenza della sua solita trasformazione da leopardo.

Nell’ultimo capitolo di One Piece, i fan possono quindi vedere che Rufy non è l’unico ad aver risvegliato la forma definitiva del Frutto del Diavolo. Infatti i due personaggi del manga si scontrano con i loro poteri al massimo della condizione. Lucci è in grado di combattere contro Rufy alla pari e subisce persino un attacco pensante dall’Imperatore del mare, senza essere messo KO.

Tuttavia, nonostante la forza incredibile del membro del CP0, non può resistere per molto tempo alla superiorità di Rufy. Non a caso si tratta di una forma che lo ha aiutato a sconfiggere Kaido. Di fatto Lucci è consapevole del fatto di essere in svantaggio, come Kaku stesso gli dice chiaramente. Nell’ultima fase del capitolo 1069 Lucci agisce d’astuzia mettendo KO Sentomaru in modo da prendere il comando dei Pacifista. Probabilmente questa mossa potrà giocare a suo favore per superare Rufy.

Fonte – Comicbook