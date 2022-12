Kaiju No.8: il primo trailer rivela il periodo di uscita dell’anime!

Oggi abbiamo il piacere di riportare alcune importanti novità legate a Kaiju No.8 e al suo adattamento animato!

Attualmente si tratta senza dubbio di una delle migliori serie pubblicate su Shonen Jump + e tutti i lettori appassionati hanno atteso pazientemente alcuni aggiornamenti sull’adattamento anime che il suo anime.

LEGGI ANCHE:



Junji Ito lancerà una nuova serie nel mese di febbraio

All’inizio di quest’anno, tutti hanno scoperto che questo era in lavorazione, ma da allora si è saputo poco di Kaiju No. 8. Adesso l’attesa si è conclusa in quanto riportiamo non solo un nuovo trailer dell’anime di Kaiju No.8, ma anche il suo periodo di uscita!

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contentuto:

Kaiju No. 8 Anime Teaser PV. Production I.G. will be in charge of the adaptation, premiering in 2024.pic.twitter.com/Ix9dt5Mmch — Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 15, 2022

Come è possibile vedere, Kaiju n.8 promette molto bene dal punto di vista grafico. Questo è un fattore da non sottovalutare, se si pensa allo stile di disegno del mangaka Naoya Matsumoto e al fatto che molte serie animate non sono state all’altezza sul piccolo schermo rispetto al manga.

Ma gli appassionati possono riporre la loro fiducia nello studio di animazione che si occuperà di Kaiju No. 8. Production I.G. sarà lo studio che si impegnerà a portare alla luce Kaiju No.8. L’adattamento animato del manga di Matsumoto, inoltre, farà il suo debutto nel 2024.

Una novità molto interessante è che Studio Khara si occuperà del Design e degli Artworks dell’anime. Questo in realtà non dovrebbe sorprendere molto dato che Hideaki Anno è famoso per Shin Godzilla ed Evangelion.

Insieme a queste informazioni, riportiamo di seguito anche un nuovo poster per celebrare quanto detto.

Kaiju n. 8 ha debuttato nell’estate 2020 e al momento è uno dei dieci titoli più venduti in tutto il mondo.

In Italia il manga è arrivato quest’anno ed è pubblicato da Star Comics. Le vicende del manga si ruotano attorno al protagonista Kafka Hibino, che fa parte di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju. Lui ha un legame di amicizia stretto con Mina Ashiro. Il loro rapporto si è consolidato dopo una promessa che si erano fatti. Entrambi volevano entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. Ma Hibino non è mai riuscito a superare l’esame di ammissione. Un giorno la vita di Kafka cambia completamente. Infatti dopo aver affrontato uno strano Kaiju, finisce per fondersi, acquisendo la capacità di trasformarsi nel Kaiju numero 8.