Nei manga shonen ci sono moltissimi personaggi che sono ricordati per alcune caratteristiche particolari. Molti sono sicuramente ricordati e amati dal pubblico per la loro potenza o la loro intelligenza che sfruttano nelle situazioni più disperate, altri invece per il loro spirito di avventura sempre dinamico e coinvolgente. Ma ci sono anche quei personaggi che sanno essere molto misteriosi e quindi intriganti. Ma quali sono i personaggi con la maschera negli shonen?

Stiamo parlando di quei personaggi che indossano una maschera costantemente. Sono personaggi molto carismatici, spesso molto di più del protagonista principale, dato che spingono i lettori a proseguire il cammino del manga anche solo per scoprire chi si cela dietro quella maschera.

In questa discussione infatti l’obiettivo sarà quello di analizzare i 7 personaggi shonen più forti che indossano una maschera.

I 7 personaggi shonen più forti che indossano una maschera

7) INOSUKE

Inosuke è uno dei personaggi principali di Demon Slayer, nonché compagno di viaggio di Tanjiro e Zenitsu. La sua particolarità è una maschera da cinghiale che indossa, che gli ricopre completamente la faccia. Sotto questa maschera nasconde un volto dai lineamenti incredibilmente delicati al punto da sembrare una ragazza. Il suo carattere è molto energico e ama lo scontro, di fatti non si tira mai indietro. Inoltre è un combattente molto abile e protegge i suoi compagni con tutte le sue forze.

6) OVERHAUL

Overhaul, cui vero nome è Kai Chisaki era un membro della Yakuza e leader degli Shie Hassaikai. È il principale antagonista della Saga dello Shie Hassaikai e indossa una maschera particolare, a forma di becco color oro e arancio scuro che gli copre la bocca e le narici. Per quanto riguarda il suo potere, il suo quirk gli permette di disassemblare e riassemblare gli oggetti tramite contatto fisico. Chisaki ha una personalità contorta, e disprezza ogni tipo di gentilezza e comportamento altruista.

5) ICHIGO KUROSAKI

Non poteva chiaramente mancare il protagonista di Bleach, Ichigo Kurosaki. Si tratta di un umano con poteri di Shinigami e Quincy. E’ anche un Sostituto Shinigami. Questo personaggio quando ha iniziato a spingere i suoi poteri al livello successivo, è riuscito a risvegliare i poteri da Hollow. Dopo essere diventato uno shinigami, è apparso più muscoloso e la sua forma spirituale consisteva in un abbigliamento standard da Shinigami con una cinghia sul petto. Quando si allenava con Jinta, Ichigo era spesso posseduto dai suoi poteri da hollow che gli aprivano un buco nel petto. Una maschera successivamente si inizia a formare ricoprendogli il viso. Il processo che vede la formazione della maschera sul suo viso, mostra che Ichigo sta resistendo alla trasformazione in Hollow.

4) TOBI

Tobi indossa una maschera assolutamente iconica per nascondere a tutti la sua identità. Di colore arancione, copre completamente il volto lasciando scoperto solo l’occhio destro. La sua forma anticipa un po’ quello che è il suo potere speciale. Di fatti Tobi si rivela essere, a detta sua Madara Uchiha. Dunque possiede lo sharingan e questo gli permette di smaterializzarsi a suo piacimento creando una spirale, proprio come la forma della sua maschera. Durante la quarta grande guerra dei ninja Kakashi scoprirà, insieme a Naruto, Gai e l’intero esercito alleato che in realtà l’uomo dietro la maschera è Obito Uchiha.

3) KILLER

Killer è il cofondatore dei Pirati di Kidd e uno dei pirati della peggiore delle generazioni. Ha agito come sicario per conto di Kurozumi Orochi al fine di ottenere la liberazione del suo capitano. Questo pirata è sicuramente molto forte ed è caratterizzato da una maschera che copre completamente il suo volto. Da sempre considerato dal Governo Mondiale come uno dei più pericolosi pirati emergenti, il suo stile di combattimento si basa su agilità e velocità, che utilizza per evitare gli attacchi degli avversari o per anticiparli. Sfortunatamente ha mangiato uno Smile difettoso. Quindi non solo non può nuotare, ma non può mostrare espressioni che non siano un sorriso.

2) KAKASHI HATAKE

Parliamo del capitano della squadra 7 di Naruto. Fin da ragazzino indossa una maschera che gli copre tutta la parte inferiore del viso e non si è mai scoperto la sua vera identità. Infatti c’è un episodio filler molto divertente in cui Naruto, Sakura e Sasuke cercano in tutti i modi di fargliela togliere invitandolo a mangiare del ramen, senza però riuscirci. La specialità di Kakashi è lo sharingan che Obito gli ha regalato prima di morire, per la sua promozione a Jonin. Ha svolto un ruolo determinante nella crescita dei suoi allievi e per la salvezza del Villaggio della Foglia.

1) SATORU GOJO

Gojo non poteva assolutamente mancare in questa lista e chiaramente occupa la posizione più alta in quanto ha dato prova di essere incredibilmente potente. Si tratta di uno stregone di grado speciale e ampiamente riconosciuto come il più forte del mondo. Più che una maschera il suo volto è ricoperto da fasce bianche, ma il suo volto è comunque mascherato. In passato, ha indossato bende sugli occhi invece della sua solita benda. Questa ricopre completamente la parte superiore del volto lasciando scoperta la parte inferiore. Satoru è estremamente fiducioso nelle sue capacità al punto da credersi spessp invincibile. La sua opinione sugli altri spesso arriva solo fino al suo giudizio sulla loro forza, ed è piuttosto apatico nei confronti di chiunque ritenga debole.