Natale è alle porte e quindi abbiamo pensato di fornirvi un compendio per alcuni regali a tema. Un’utile guida per i vostri regali per amici e parenti. Ecco i migliori ricettari a tema fumettistico, videoludico, cinematografico e televisivo da regalare a Natale 2022!

I migliori ricettari fumettistici da regalare a Natale 2022 – Fumetti

Dal ramen di Naruto ai donuts de I Simpson passando per la zuppa di noodles di Kung Fu Panda. Preparatevi a partire per un tour culinario intorno al mondo grazie ai piatti dei vostri cartoni animati preferiti. Tra aneddoti e curiosità, più di 20 ricette tratte da film d’animazione come Wolfchildren: Ame e Yuki i bambini lupo, Cattivissimo me, Shrek, Your name. Che siano messicani, giapponesi, cinesi o guineani, imparerete a cucinare piatti semplici e per tutte le tasche nel ricettario degli anime!

Celebrano un momento di condivisione familiare, di conforto in situazioni difficili o dipingono semplicemente un’irresistibile tentazione. Le sequenze dedicate alla cucina sono sempre di fondamentale importanza nei film di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Dal tradizionale okayu di Principessa Mononoke al sontuoso bento de Il mio vicino Totoro. Dai ramen di Ponyo sulla scogliera al tempura de La collina dei papaveri. Dallo sformato di aringhe e zucca di Kiki – Consegne a domicilio agli onigiri e manju de La città incantata. Tra aneddoti e curiosità, una parata di deliziosi piatti gourmet, tutte le ricette dolci e salate tratte dai film nel ricettario dello Studio Ghibli!

Sapori e profumi colorati dallo schermo alla vostra cucina. Con Oishisou!! La guida definitiva ai dolci degli anime potrete ricreare e assaporare quelle prelibatezze imparando inoltre qualcosa sulle loro origini nella storia e nelle tradizioni giapponesi. Le ricette, divertenti e semplici da seguire, sono accompagnate da splendide fotografie a colori. Istruzioni da seguire passo a passo adatte a chiunque, dal principiante all’esperto di cucina.

Gotham City è sempre misteriosa e affascinante. Le sue strade sono popolate da criminali di ogni sorta, ma c’è un vigilante pronto a contrastarli con coraggio: Batman! Nei locali della città non si fa altro che parlare di lui e dei suoi avversari. I baristi sono soliti “celebrare” questa rivalità creando continuamente cocktail deliziosi e innovativi. Lo scrittore André Darlington è un grande appassionato di cucina nonché cultore del Cavaliere Oscuro. Ha raccolto in Gotham City Cocktails 70 ricette ispirate a tema che vi faranno sentire degli eroi pronti ad affrontare le sfide… più glamour!

I migliori ricettari fumettistici da regalare a Natale 2022 – Videogame

Un entusiasmante e delizioso libro di cucina basato sulla storia culturale dei tanti luoghi che Lara Croft ha visitato nel corso dei suoi 25 anni di avventure… per portare quei sapori a casa vostra! Questo ricettario ufficiale di Tomb Raider include oltre 50 ricette che spaziano dal Perù al Giappone, dall’Egitto alla Repubblica Ceca. Unitevi a Lara per un viaggio attorno al mondo per tutti i gusti!

Il ricettario di Final Fantasy. Sfogliando le pagine e attraversando il mondo di Hydaelyn, oltre a varie curiosità sul titolo di culto sviluppato da Square Enix, più di 70 ricette renderanno possibile immergersi completamente nell’universo del videogioco, assaporando – letteralmente! – il gusto di Final Fantasy XIV.

ll ricettario ufficiale di Star Wars. Stuzzichini dolci e salati direttamente da Tatooine, Hoth e oltre! Le ricette raccolte in questo libro vi permetteranno di preparare piatti deliziosi. Da quelli più semplici “a velocità luce”, a quelli più sani del “Lato Chiaro”. Da gustare in famiglia o con gli amici, tutti ispirati ai mondi di Star Wars. Che in cucina siate un Padawan o un Maestro Jedi, non importa: troverete certamente qualcosa che vi ispiri a partire alla volta della galassia lontana lontana….

I migliori ricettari fumettistici da regalare a Natale 2022 – Disney

Hai sempre sognato di organizzare una festa… da urlo? Il ricettario ufficiale di Nightmare Before Christmas aspetta tutti gli appassionati del Paese di Halloween di Tim Burton con più di 50 prelibate ricette accompagnate da dettagliate istruzioni per realizzare addobbi, omaggi per gli ospiti e divertenti attività per 4 feste a tema. Corredato da fotografie vivaci e modelli scaricabili gratuitamente per inviti, addobbi e creazioni fai da te, questo libro è una guida perfetta per creare il tuo party indimenticabile e da brivido!

Da stuzzicanti antipasti a squisiti piatti principali fino a imperdibili dolci, questo ricettario ufficiale include ogni sorta di prelibatezza a tema nel ricettario Disney Villains. Streghe, stregoni ed esperti di pozioni di ogni livello apprezzeranno le deliziose ricette ispirati a cattivi iconici come Malefica, Capitan Uncino e Jafar, perfette per una festa di Halloween o per una maratona di film Disney in compagnia. Con grandi fotografie a colori, suggerimenti nutrizionali e utili consigli di cucina, questo libro di ricette per tutte le età è il modo perfetto per riunire amici e familiari nella tipica atmosfera Disney.

Il ricettario delle Principesse Disney, per celebrare un’occasione particolare o trasformare ogni giorno in un indimenticabile momento magico insieme a Belle, Biancaneve, Ariel e le protagoniste delle storie più amate. Dalle torte per gli eventi speciali ai biscotti, dagli snack salutari ai dessert di frutta fresca o agli spuntini mattutini, ogni pagina di questo libro racconta una meravigliosa storia, con istruzioni semplici e consigli per preparare delizie da condividere con amici e famiglia.

I migliori ricettari fumettistici da regalare a Natale 2022 – Serie TV

Un must-have ricettario ufficiale di Friends. Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey si sono riuniti ancora una volta, e noi festeggiamo l’evento con un nuovo, incredibile ricettario, stavolta tutto dedicato al Central Perk, l’iconico caffè sede di tante puntate della sit-com Friends. Oltre cinquanta ricette ispirate al locale più imitato e invidiato della storia della TV: dagli antipasti ai dolci, passando per le bibite. Tantissime foto e citazioni dalla serie per provare a replicare le ricette dello show e ricordare le puntate più belle.

L’imperdibile ricettario ufficiale di Una mamma per amica ispirato al mondo delle Gilmore Girls, l’amatissimo duo mamma e figlia dall’incredibile parlantina. Tra bellissime immagini e le citazioni più iconiche dell’acclamata serie tv, troverete tutti i migliori piatti di Sookie, Emily e naturalmente Luke in un volume divertente, spumeggiante e completo, perfetto per qualunque fan di Rory e Lorelai.

Il più recente, coloratissimo come la serie Netflix a cui è ispirato: il ricettario ufficiale di Emily in Paris. Oltre settantacinque ricette per rivivere e gustare i momenti più magici e divertenti con Lily Collins. Attraverso gli occhi di Emily, l’irresistibile protagonista americana alle prime armi con la cultura francese, il libro propone un viaggio nei sapori e nelle atmosfere di Parigi, con preparazioni di piatti tradizionali, rivisitazioni contemporanee e portate amate dai fan, come la famosa omelette o la steak au poivre cucinate dall’affascinante chef Gabriel.

I migliori ricettari di Serie TV – Downton Abbey

Ben quattro scelte per gli appassionati del period drama in costume arrivato anche al cinema Downton Abbey.

Il ricettario ufficiale di Downton Abbey presenta oltre 100 ricette che illustrano la cucina della famiglia Crawley e porta un’autentica fetta di Downton Abbey nelle cucine moderne e ai fan della serie. La storica del cibo Annie Gray offre uno spaccato affascinante sui piatti che erano popolari tra il 1912 e il 1926, periodo storico in cui è ambientato Downton Abbey – un periodo di tremendi cambiamenti e conflitti, oltre che di sviluppo culinario.

Il ricettario natalizio. Prendete posto alla tavola di Lord Grantham con una rassegna di tradizionali ricette inglesi delle feste. Dai biscotti di pan di zenzero al classico pudding natalizio, immergetevi nell’atmosfera più magica dell’anno attraverso un libro ricco di foto di scena, aneddoti legati agli speciali natalizi della serie e approfondimenti sulle tradizioni inglesi del periodo!

Cosa c’è di più British di una tazza di tè? E cosa c’è di più nobile di una tazza di tè accompagnata da un delizioso scone, da una mini pie tarte o da un delicato sandwich a Downton Abbey, in compagnia di Lord Grantham e della sua regale famiglia? Il ricettario dei tè per organizzare i tea party più sofisticati e far morire d’invidia gli amici più snob. Suddiviso in sezioni dedicate (pasticcini, torte, salati di accompagnamento), è il manuale definitivo per chi vuole fare del tè un’arte, da servire come un vero conte!

“Ti posso tentare con uno di questi nuovi cocktail”? Quando Lord Grantham pronuncia questa frase rivolto all’agée Lady Violet, sta sottolineando che il mondo sta cambiando, e così anche il modo di bere. Il ricettario dei cocktail migliori dell’epoca di Downton Abbey, e non solo. Ricco di ricette, nozioni di base, note storiche e citazioni dalla serie, è cibo per la mente, gioia per gli occhi e sarà di certo delizia per il palato. Cheers!