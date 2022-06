Tra le uscite Planet Manga del 09 giugno 2022 troviamo Kitchen of Witch Hat, spin-off “culinario” di Atelier of Witch Hat, oltre alle nuove uscite di Jujutsu Kaisen eDomestic Girlfriend.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 09 giugno 2022. Vi ricordiamo anche l’annuncio sulla Collector’s Edition di Evangelion, insieme a tutte le uscite di Giugno.

Panini: le uscite Planet Manga del 09 giugno 2022

Stitch e il Samurai 1

Disney Planet 33

7,00 €

Autori: Hiroto Wada

Data di uscita: 8 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 168

Formato: 14.5X21

Contiene: Stitch – Stitch and the Samurai 1

Rilegatura: Brossurato

UNA MINISERIE DALLO HUMOUR IRRESISTIBILE. In fuga dalla Federazione Galattica, l’astronave di Stitch subisce un’avaria e finisce… nell’epoca sengoku?! Se poi un signore della guerra di eccezionale crudeltà vuole uno strano tanuki blu come animale domestico… le risate sono assicurate!

Domestic Girlfriend 27

Collana Japan 169

5,50 €

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Domestic na Kanojo 27

Rilegatura: Brossurato



Jujutsu Kaisen 14

Manga Hero 49

5,20 €

Autori: Gege Akutami

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Jujutsu Kaisen 14

Rilegatura: Brossurato

MAI SENTITO DIRE CHE È MEGLIO NON GIOCARE CON IL FUOCO? La situazione a Shibuya si fa bollente quando Sukuna decide di divertirsi a giocare con Jogo utilizzando il proprio potere di manipolazione delle fiamme. Intanto Fushiguro si trova in una situazione particolarmente critica… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Kitchen of Witch Hat 1

7,00 €

Autori: Kamome Shirahama

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 160

Formato: 13X18

Contiene: Tongari Boshi no Kitchen 1

Rilegatura: Brossurato + sovracover

LO SPIN-OFF CULINARIO CON PROTAGONISTI I MAGHI DI ATELIER OF WITCH HAT. Un raffinato cooking manga, un po’ fantasy, un po’ ricettario, per guidarvi alla scoperta e alla preparazione dei gustosi manicaretti ideati da Qifrey, Orugio e dalle loro allieve. Detto altrimenti: la vera magia prende vita in cucina!

Namaikizakari – Ma che Sfacciato! 1

3,99 €

Autori: Miyuki Mitsubachi

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Namaikizakari 1

Rilegatura: Brossurato + sovracover

UN’EFFERVESCENTE COMMEDIA CHE MOSTRA L’ABISSO TRA AMORE SOGNATO… E AMORE REALE! Il principe azzurro a cui aspira il cuore di Yuki è dolce, generoso e altruista. Inoltre, sa perfettamente che cos’è la discrezione. L’esatto opposto di Naruse: lui fa solo ciò che vuole e dice a tutti quello che pensa senza ritegno…

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 9

7,50 €

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 13X18

Contiene: Mushoku Tensei Isekai Ittara Honki Dasu 9

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Rudeus è finalmente riuscito a riabbracciare suo padre, ma Paul non è l’unico membro della famiglia Greyrat di cui si sono perse le tracce! Ormai a un passo dal tornare nel regno degli Asura, il giovane mago dovrà fare una piccola deviazione per salvare Lilia e la piccola Aisha!

Cowboy Bebop 3

7,00 €

Autori: Yutaka Nanten

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 184

Formato: 13X18

Contiene: Cowboy Bebop 3

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Ultimo numero! Spike si imbatte in Stein, un cacciatore di taglie che è sulle tracce di… ed! Ovviamente quella ragazzina è uscita di casa (o sarebbe meglio dire “uscita dalla nave spaziale”), e nessun altro membro dell’equipaggio sa dove sia diretta. Il nome completo della ricercata è però “Radical edward”: siamo sicuri quindi che la taglia penda proprio sulla ed che conosciamo noi…? A impreziosire l’albo, oltre dieci pagine di approfondimento sull’autore Shinichirou Watanabe e sulle sue opere.