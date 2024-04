Dragon Ball: Naho Oishi ridisegna la cover 18 per i 40 anni del manga

Il mangaka della serie spin-off di Dragon Ball, intitolata Dragon Ball SD si è unito tutti gli altri che hanno preso parte al progetto Dragon Ball Super Gallery. Si tratta di un progetto indetto da Shueisha per celebrare l’imminente 40° anniversario del debutto del manga sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E verso la fine dell’anno i fan avranno modo di vedere una mostra speciale. Parte di questa mostra non presenterà solo l’arte di Toriyama, ma anche tributi da molti famosi mangaka e illustratori di Shonen Jump, che hanno ridisegnato una cover dei volumi del manga a loro piacimento.

In vista dell’imminente mostra speciale per il 40° anniversario di Dragon Ball che avrà luogo in Giappone, Shueisha ha ampliato l’evento con una serie di nuove e speciali adattamenti delle cover. Reclutando i talentuosi mangaka di Shueisha come Gege Akutami, Yuki Tabata, Sui Ishida, Masashi Kishimoto e tanti altri per ridisegnare le 40 cover del manga di Akira Toriyama, ora si scopre che a unirsi ai festeggiamenti è Naho Oishi, il mangaka di Dragon Ball SD. Il mangaka ha deciso di ridisegnare la cover del volume 18. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Questa mostra per il 40° anniversario non sarà l’unica celebrazione del franchise. Di fatti tutti i fan potranno finalmente assistere all’atteso ritorno dell’anime sul piccolo schermo. Si tratta di Dragon Ball Daima, che uscirà in Giappone dopo il periodo di autunno e al momento non c’è ancora una data di di uscita ufficiale. Il defunto mangaka di Dragon Ball Akira Toriyama ha contribuito a creare la storia principale originale e il design dei personaggi, con Yoshitaka Yashima e Aya Komaki che si occupano della regia per Toei Animation. Inoltre Katsuyoshi Nakatsuru adatterà i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara supervisionerà e scriverà le sceneggiature.

Masako Nozawa tornerà ancora una volta a dare la sua iconica voce a Goku, ed è attualmente l’unico membro confermato del cast di doppiaggio di Dragon Ball Daima. Akira Toriyama aveva anticipato la storia originale di Daima specificando che a causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici tornano bambini. Dunque per sistemare le cose, lui e i Guerrieri Z partiranno alla scoperta di un nuovo mondo. I fan potranno tuffarsi in una nuova e grande avventura dall’azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Goku dovrà compensare le sue dimensioni ridotte, quindi tornerà ad usare il suo Power Pole per combattere, qualcosa che non si vedeva da molto tempo.

