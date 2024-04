Tra le uscite J-POP Manga del 3 aprile 2024 troviamo il terzo volume di #DRCL midnight children, la rilettura manga di “Dracula” a firma di Shin’ichi Sakamoto. Mina e i suoi amici affrontano Dracula per salvare Luke dalla sua mortifera influenza, riusciranno ad aver la meglio sul terrificante e onnipotente Re delle tenebre?

Continua il capolavoro di Moto Hagio A Cruel God Reigns con l’ottavo volume della serie e il secondo box della Deluxe Collection Edition di Tokyo Ghoul contenente i volumi dal 5 al 7.

Dopo l’uscita in cofanetto della serie completa, arriva sugli scaffali il volume singolo de L’orrore di Dunwich 2 di Gou Tanabe e proseguono le serie Dance Dance Danseur 21, Hirayasumi 4, Mission: Yozakura Family 17 e The Dangers in my heart 4.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 3 aprile 2024.

Le uscite J-POP Manga del 3 aprile 2024

#DRCL – midnight children 3

di Shin’Ichi Sakamoto

12,00€

I cinque ragazzi, per salvare Luke che si trova sotto l’influenza del re immortale, affrontano Dracula insieme al professor Hellsing. Dopo aver preso ogni possibile contromisura, Mina e gli altri si apprestano a eseguire una trasfusione, ma all’improvviso il ragazzo, che doveva essere privo di forze, si rialza in piedi. Nel bel mezzo del caos riecheggia un grido. Richiamate da un’eretica acclamazione, tenebre profonde scendono tra di loro. Esiste un modo per resistere al re del terrore nel pieno della sua vitalità?

Tokyo Ghoul Deluxe Edition BOX (vol. 5-7)

di Sui Ishida

48,00€

I Ghoul vivono tra noi! All’apparenza identici alle persone, si distinguono da queste, in realtà, per un tratto agghiacciante: la loro brama di carne umana. Sullo sfondo di una Tokyo territorio di caccia di queste creature, lo studente universitario Ken Kaneki sopravvive all’attacco di un Ghoul, ma a un costo che potrebbe fargli rimpiangere di avercela fatta: è infatti ora diventato il primo ibrido tra umano e Ghoul. Intrappolato tra due mondi, incapace di dimenticare la sua umanità ma anche di sopprimere la sua nuova e terribile fame, Ken deve ora imparare a conoscere il nuovo se stesso, a padroneggiare i suoi poteri e… a sopravvivere alle guerre per il territorio e agli sconvolgimenti che lo attendono nella società dei Ghoul!

A cruel God reigns 8

di Moto Hagio

14,00€

Jeremy, un quindicenne sensibile ma estroverso, è deliziato dalla notizia del nuovo matrimonio della madre, donna nevrotica e difficile, con un ricco uomo britannico. Ma il suo nuovo e all’apparenza dolce patrigno, Greg, inizia presto a mostrare i tratti inquietanti di un sadico e di uno stupratore, e non perde tempo a fare di Jeremy un suo obiettivo. Mesi di abusi orribili e sistematici spingono il ragazzo, disperato, a meditare addirittura di uccidere il patrigno. Un piano tremendo che non si svolgerà come previsto, concretizzandosi in una colpa perfino più grande… Quali conseguenze porterà questa tragedia sulla vita di Jeremy e come cambierà il rapporto con il figlio di Greg, Ian? Tra i due fratellastri si creerà una frattura colma di sospetti o una relazione sovrapponibile, nei ruoli di potere, a quella dei genitori?

Hirayasumi 4

di Keigo Shinzo

7,50€

Hiroto ha trent’anni e abita nella villetta a un piano che ha ereditato insieme alla cugina Natsumi, studentessa di belle arti. Anche nella tranquilla casetta comincia a comparire qualche segno di cambiamento… La disordinata Yomogi va a casa dello scrittore minimalista Ishikawa: cosa potrà mai succedere?! Natsumi organizza una festa di Natale che prende una piega movimentata. L’inverno si fa più mite nella villetta dove anche i piccoli avvenimenti di ogni giorno si trasformano in ricordi felici.

Dance Dance Danseur 21

di George Asakura

6,50€

Dopo aver ottenuto il sostegno economico da parte di Gary, Junpei rientra temporaneamente in Giappone per richiedere il visto. Una volta arrivato alla Oikawa, però, Ayako si rifiuta persino di vederlo, mentre Natsuki… Dopo un anno e mezzo in cui è cresciuto molto grazie ai severi ed eccentrici insegnamenti di Blanco, Junpei è pronto per incantare nuovi palcoscenici!

Mission: Yozakura Family 17

di Hitsuji Gondaira

5,90€

Futaba e Shinzo scompaiono con Momo dopo che quest’ultimo ha manipolato le loro menti. I fratelli giurano di recuperarli e danno il via ai vari preparativi. Per ricaricare le batterie, Mutsumi e Taiyo cucinano la “soba del ciliegio oscuro”, una ricetta segreta della famiglia Yozakura. Individuata poi la nave su cui si trovano Momo e gli altri, si alza il sipario sulla missione per il recupero dei fratelli!

The Dangers in my Heart 4

di Norio Sakurai

6,50€

Anna Yamada, la bellissima ragazza al top della scuola e Kyotaro Ichikawa, un cupo ragazzino perso nelle sue fantasie. I due iniziano finalmente a parlarsi anche fuori da scuola e intanto arrivano le vacanze invernali. L’azione si sposta lontano dall’aula…

L’Orrore di Dunwich 2

di H.P. Lovecraft e Gou Tanabe

7,50€

A Dunwich, sperduto villaggio del Massachusetts, nel profondo di una campagna oscura e inospitale, la famiglia Whateley suscita sospetto e inquietudine nei propri concittadini. Che fine fanno le numerose mandrie acquistate da nonno Whateley, possibile scompaiano nel nulla? Quale maleficio potrebbe spiegare l’assurda velocità di crescita dell’ultimogenito della famiglia, il piccolo Wilbur, che a dieci anni ne dimostra già venti? Voci di stregoneria sono sempre circolate sui Whateley ed ora, con la morte del nonno, la situazione potrebbe degenerare in fretta e la città di Dunwich potrebbe finire per portarne addosso i tragici segni.

RISTAMPE

I diari della Speziale 10, 11, 12

Innocent 8, 9

USCITE DIGITALI

