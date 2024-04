L’Attacco dei Giganti: Hajime Isayama annuncia il one-shot del manga

L’Attacco dei Giganti è una di quelle serie manga e anime che non ha bisogno di presentazioni. E lo stesso vale per il mangaka, Hajime Isayama, che non solo ha dimostrato il proprio talento nel corso degli anni, ma soprattutto non ha mai avuto “paura” di eliminare dai giochi i personaggi di rilievo o preferiti fai fan. Per più di un decennio, Isayama ha occupato le posizioni più alte nelle classifiche dei manga. E adesso, attraverso un nuovo aggiornamento, pare che Isayama stia lavorando ad un nuovo manga one shot.

L’aggiornamento in questione arriva sia da Isayama che da Yuki Kaji, il famoso doppiatore di Eren nella serie anime. E si scopre che Isayama sta lavorando ad un one-shot del manga in tandem con Kaji. Il manga sarà legato al progetto software Soyogi Fractal dell’attore, e il one-shot di Isayama sarà pubblicato quest’estate.

Se tutto andrà secondo i programmi, il one-shot al momento senza un titolo ufficiale di Isayama sarà pubblicato sia su Weekly Shonen Magazine che su Bessatsu Shonen Magazine. Al momento la bozza del one-shot di Isayama non sarà pubblicata per intero. Gli editori della rivista organizzeranno un concorso per trovare un mangaka o illustratore che possa finalizzare la bozza di Isayama. Questa versione finale sarà pubblicata, ma Isayama condividerà sicuramente parte della sua bozza con i fan.

Inoltre, Isayama ha un altro lavoro con la Soyogi Fractal Project. Infatti il mangaka dovrà realizzare le illustrazioni del merchaniding per le intuizioni di Kaji. Inoltre sempre questo mese, sarà pubblicato un capitolo speciale de L’Attacco dei Giganti, incentrato sull’infanzia di Levi.

Ricordiamo che il manga de L’Attacco dei Giganti si è concluso qualche anno fa ormai. Si tratta di una delle serie di maggior successo mai pubblicate, nonché la più letta su K MANGA, e pubblicata da Kodansha. Per quanto riguarda l’anime, la serie sviluppata da MAPPA si è conclusa l’anno scorso e tutti gli episodi sono disponibili su Crunchyroll.

Fonte – Comicbook