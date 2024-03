Quali sono le serie anime più attese della primavera 2024? Si tratta di una domanda che ogni anno ci si pone, visto che ci troviamo già nel periodo primaverile dell’anno. Manca poco ad aprile e questo vuol dire che il mese prossimo all’arrivo darà il via a una nuova ondata di titoli di anime. Ci saranno tantissime serie anime di successo che torneranno con una nuova stagione e anche nuovi debutti, quindi i fan avranno molto materiale da guardare. E un recente sondaggio ha rivelato quali sono le serie anime più attese della primavera 2024.

L’informazione arriva dal Giappone poiché il popolare sito Filimarks ha intervistato migliaia di utenti sulle preferenze degli anime. E attraverso questo sondaggio i fan hanno avuto modo di esternare quale serie anime del programma primaverile 2024 hanno più desiderio di guardare. Dai risultati è stato estratto un elenco dei primi dieci titoli che riportiamo di seguito:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – quarta stagione Kaiju N.8 My Hero Academia – Settima Stagione Yuru Camp – Terza stagione Sound Euphonium – Terza stagione That Time I Got Reincarnated as a Slime -Terza stagione Konosuba – Terza stagione Mushoku Tensei – seconda stagione, seconda parte Sand Land: la serie Wind Breaker

Come si può vedere dal risultato del sondaggio, Demon Slayer è ancora al top, con poca sorpresa. L’anime è uno dei più popolari negli ultimi dieci anni. Questa primavera tornerà sul piccolo schermo con la quarta stagione e gli episodi saranno rilasciati a maggio. Per quanto riguarda Kaiju No. 8, l’anime sarà lanciato ad aprile con un’importante anteprima. La prima stagione anime sarà trasmessa in streaming in tempo reale dal Giappone sia su X (Twitter) che su Crunchyroll.

Da My Hero Academia a Konosuba, ci saranno anche altre serie anime molto attese questa primavera. Gli unici debutti saranno quelli di Kaiju No. 8, Sand Land e Wind Breaker. In base al successo potenzialmente atteso e a quello già riscontrato nelle rispettive serie manga, questi nuovi titoli potrebbero avere un importante seguito negli anni a venire.

