Kaiju No. 8: l’anime sarà disponibile in streaming su X (Twitter)

Kaiju No. 8 si sta preparando per il suo grande debutto sul piccolo schermo con il primo adattamento anime. Infatti la serie di successo sta per dare vita al suo primo adattamento anime nel giro di qualche mese nel 2024 mesi. Per l’esattezza, anche se al momento non c’è una data di uscita ufficiale dell’anime, Kaiju No. 8 sarà lanciato ad aprile 2024 e con il presente articolo vogliamo riportare dove sarà possibile guardarlo. Infatti nuovo annuncio ha confermato che l’anime sarà trasmesso in diretta su X, il social media che fino a poco tempo fa era noto come Twitter.

Per la prima volta, Kaiju No. 8 sarà trasmesso in streaming su X (Twitter) quando sarà live il prossimo aprile in tutto il mondo. Questo vuol dire che tutti i fan potranno guardarlo in live streaming dal Giappone grazie a X e, successivamente, sarà disponibile Crunchyroll.

Come puoi immaginare, questo annuncio ha colto di sorpresa il fandom. Nessun anime è arrivato al punto di trasmettere gli episodi di una serie anime in streaming simultaneamente su X prima d’ora. Nella maggior parte dei casi, i titoli anime di alto profilo vengono trasmessi su una piattaforma come Crunchyroll, uno dei siti più grandi, ma anche Amazon Prime, Netflix e Disney+. Ora, X si sta unendo alla lista, il che dimostra quanto sia importante lo streaming nel mondo degli anime.

Coloro che non hanno molta familiarità con Kaiju No. 8, la serie di successo sarà gestita dalla Production I.G.. Il manga è scritto e disegnato da Naoya Matsumoto ed è serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 2020. Gli eventi ruotano attorno al protagonista Kafka Hibino, che fa parte di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju, uccisi regolarmente dalle forze di difesa. Kafka è amico d’infanzia di Mina Ashiro. I due si promisero di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. Hibino non riuscì a superare l’esame di ammissione, abbandonando i suoi sogni. Mina, mantenendo la promessa, divenne invece il capitano della III divisione del corpo delle forze di difesa. Un giorno perà la vita di Hibino cambia in quanto entra in contatto con una strana creatura che lo trasformerà in un Kaiju.

