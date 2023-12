Jujutsu Kaisen si conferma un pilastro per quanto riguarda il mondo dell’animazione giapponese e non solo. La seconda stagione, lanciata all’inizio dell’anno, ha superato ogni aspettativa, nonostante gli imprevisti nella programmazione. Il lodato team di animatori dietro Jujutsu Kaisen merita plauso per il loro eccezionale impegno. Questa settimana, lo spettacolo ha dato a Yuji una redenzione epica.

Nell’episodio 21, Yuji Itadori ha affrontato la sua nemesi principale. Mahito, un problema costante sin dalla prima stagione, è rimasto un’ombra persistente nella seconda. La perdita di Nanami e Nobara, cari compagni di Yuji, segna il culmine della sua vendetta. Dopo che Mahito ha fatto a pezzi i suoi compagni, in Yuji si accende una fiamma non indifferente e per questo decide di dare il massimo nella scontro mostrato nella puntata recentemente trasmessa.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen brilla questa settimana con combattimenti fluidi e intense scene con Todo. Il titolo “Metamorphosis” si adatta perfettamente a Yuji. Nonostante il dolore, il giovane trova la forza interna per crescere di fronte alle avversità. Nel culmine dell’episodio, Mahito è costretto a cercare scampo mentre Yuji insegue la sua preda ormai disperata e in preda dal panico.

La nuova puntata ha messo al centro il riscatto di Yuji: ecco le reazioni del pubblico (SPOILER)

Quest’ultima puntata di Jujutsu Kaisen è stata di vostro gradimento? L’arco narrativo dell’incidente di Shibuya ha soddisfatto le vostre aspettative? L’intricato sviluppo della trama ha tenuto gli spettatori sulle spine, con il tormentato Yuji finalmente ottenere il riscatto contro Mahito. La seconda stagione, benché colpita da ritardi nella programmazione, ha dimostrato la potenza narrativa di Jujutsu Kaisen, lasciando gli appassionati in attesa ansiosa dei futuri sviluppi. Qui potete vedere le reazioni del pubblico, che ancora una volta sono rimasti sbalorditi dal tutto.

Fonte Comic Book