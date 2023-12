La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha stupito costantemente i fan con tanti colpi di scena. Soprattutto i fan hanno assistito a molti momenti critici, tra cui la scomparsa di diversi personaggi importanti. Che si tratti di eroi o villain, nessuno sembra essere al sicuro che è uno degli archi narrativi più importanti della serie shonen. Sfortunatamente, anche se il protagonista Yuji Itadori è vivo, sta vivendo un vero e proprio inferno che lo sta portando a toccare il fondo desiderando di morire per smettere di soffrire. Infatti il suo stato mentale non è dei migliori e questo è causato da diversi sviluppi traumatici.

E l’episodio 20 di jujutsu Kaisen ha svelato degli sviluppi molto importanti in seguito a quello che aveva fatto mahito. La maledizione infatti aveva toccato il volto di Nobara, apparentemente segnando un fatale destino a uno dei migliori amici di Yuji. Ma il giovane eroe era già alle prese con la morte di Nanami e la distruzione di Shibuya provocata dal re delle maledizioni, e per questo crolla completamente fisicamente e psicologia quando vede il volto della sua compagna esplodere in parte e la perdita di un’occhio.

Piuttosto che andare immediatamente su tutte le furie, Yuji rimane sotto shock e, completamente inerme e privo di vitalità, di lascia pestare da Mahito, rischiando di morire. Per fortuna Itadori può ancora contare su un piccolo aiuto da parte dei suoi amici.

Yuji si ritrova quindi pericolosamente ad affrontare Mahito nel suo fragile stato mentale. Ma la svolta arriva con il provvidenziale intervento del suo “brother” Todo. Lo straordinario stregone ha la capacità di cambiare la posizione dei combattenti e degli oggetti semplicemente battendo le mani, il che rende il tag team di Todo e Yuji uno dei migliori della serie shonen. Quando però Todo riesce a intervenire, Yuji è in uno stato preoccupante.

Fortunatamente Yuji riceve buone notizie poiché un altro studente usala sua tecnica maledetta per salvare potenzialmente la vita di Nobara. Anche se Nobara non è ancora fuori pericolo, con uno sforzo di immaginazione, ha la minima possibilità di farcela anche dopo un attacco così devastante. Uscendo dal suo stato depressivo, Yuji combatte al fianco di Todo per affrontare ancora una volta Mahito, regalando ai fan una delle migliori battaglie dell’arco dell’incidente di Shibuya.

Fonte – Comicbook