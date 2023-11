Jujutsu Kaisen: il doppiatore di Nanami prepara i fan all’episodio 18

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è ancora in corso e il prossimo episodio potrebbe sconvolgere letteralmente il fandom. Sono passate delle settimane ormai da quando ha debuttato sul piccolo schermo l’arco dell’incidente di Shibuya. L’anime di MAPPA ha mostrato una serie di episodi intensi, che hanno lasciato in bilico diversi stregoni. E con questo articolo vogliamo riportare che il doppiatore di Nanami Kento sta cercando di mettere in guardia i fan per i prossimi due episodi della seconda stagione.

L’aggiornamento arriva direttamente da Kenjiro Tsuda che tramite la sua pagina X si rivolge ai fan. Il doppiatore, che ha doppiato Nanami sin dall’inizio di Jujutsu Kaisen, ha condiviso un messaggio con i fan, che riportiamo di seguito:

“Il 23 novembre, sarà il giorno in cui andrà in onda il nuovo episodio di Jujutsu Kaisen in Giappone. A tutti i fan di Nanamin e Jujutsu Kaisen, per favore sosteneteci“, ha scritto.

Continuando, Tsuda ha detto ai fan che non importa in quale lingua invieranno i loro messaggi. È il sentimento che conta di più. Dopotutto, Tsuda ammette che l’amore sarà necessario questa settimana, e i fan degli anime stanno già temendo il peggio.

Non è un segreto che Nanami abbia passato un periodo difficile da quando è iniziato l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya. Dopo il sigillo di Gojo, Nanami è arrivato sulla scena per proteggere i suoi studenti e non si è allontanato da loro per nessun motivo. Dall’affrontare un esercito di soldati alla lotta contro Dogan, Nanami sta davvero dimostrando il suo potenziale. Inoltre dopo l’attacco subito da Jogo, è facile intuire che Nanami è a pochi passi dalla morte. Ma il messaggio di Tsuda ha preoccupato ulteriormente i fan.

E, naturalmente, i lettori di manga sanno esattamente cosa li aspetta questa settimana. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è stata un turbine e le sue sequenze d’azione sono state al centro della scena negli ultimi tempi. Ora, Jujutsu Kaisen è pronto a cambiare marcia e ad affinare i suoi giochi emotivi. Dopotutto, l’ora della morte di Nanami è vicina e sai che Tsuda non tratterrà nulla nella sua performance.

Fonte – Comicbook