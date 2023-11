Boruto: il nuovo capitolo introduce 4 nuovi villain

Boruto: Two Blue Vortex è la seconda parte del manga disegnato da Ikemoto. Come si può capire dal titolo, il sequel shonen ha voluto distaccarsi completamente da Naruto. Infatti “Two Blue Vortex” sarebbe come la serie “Shippuden” di Naruto, e ad accomunare le due serie manga c’è anche il salto temporale dei personaggi.

Al momento la situazione nel Villaggio della Foglia è completamente capovolta dopo l’attivazione dal potere di Ada. Infatti Boruto Uzumaki è diventato il “nemico pubblico numero uno” all’interno del Villaggio della Foglia. Soprattutto tutti gli abitanti del villaggio credono che sia lui il nemico da sconfiggere e l’unico responsabile dalla scomparsa del Settimo e di Hinata.

Con il ritorno del manga, oltre a scoprire il salto temporale dei protagonisti, abbiamo visto anche quello dei villain. Parliamo di Code e Kawaki che ora danno la caccia a Boruto. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che quattro nuovi nemici hanno debuttato nel manga. Tutti loro hanno importanti legami con Otsutsuki e alcuni volti familiari del mondo dei ninja.

Dopo che Ada ha attivato il suo potere sul villaggio, Boruto ha trascorso saggiamente il suo tempo fuori dalle sue mura. Durante il salto temporale, il figlio del Settimo si è allenato duramente e imparato nuove tecniche. Una tra tutte è un nuovo tipo di Rasengan che ha quasi eliminato Code. Ma il figlio del Settimo dovrà adesso guardarsi anche da altre quattro nuove minacce. Queste nascono direttamente dall'”Albero della Vita” e potrebbero sembrare più che familiari.

L’Albero della Vita era uno strumento utilizzato dagli Otsutsuki per creare un frutto che avrebbe garantito loro l’immortalità. Usando la Bestia a dieci code per far crescere uno di questi alberi, questi ninja stanno tentando da tempo di risucchiare tutto il chakra dal mondo dei ninja. Tuttavia, l’Albero della Vita è apparentemente diventato senziente e ha creato quattro nuovi esseri, utilizzando volti familiari del mondo dei ninja.

E il quarto capitolo di Boruto introduce l’ex seguace di Code, Bug, rivelandosi come il primo individuo ad essere stato generato dall’Albero, ma non è il solo. Emergono altri tre ninja potenti ricreati dall’albero, uno dei quali altro non è che Sasuke Uchiha. Mentre le identità degli altri due individui rimangono un mistero, questo colpo di scena causerà sicuramente seri grattacapi sia a Konoha che a Code in futuro.

Fonte – Comicbook