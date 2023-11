Tra le uscite DC targate Panini del 23 novembre 2023 troviamo un nuovo numero di Batman/Superman: I Migliori del Mondo, con la conclusione della saga che si ricollega alla storica Kingdom Come, e il colossale cofanetto che raccoglie in 12 volumi l’intera storica serie di Batman: Legends of the Dark Knight.

Inoltre troviamo anche lo speciale Box dell’Avvento di Batman, con 24 variant cover di Batman, Joker e Batman vs. Robin. Attenzione anche alle uscite Planet Manga, che presentano i nuovi volumetti dei manga DC

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 23 novembre 2023.

Le uscite DC Panini del 16 novembre 2023

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 11

Batman/Superman 41

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #11

La saga di Boy Thunder giunge al termine!

Batman, Superman e i Titans tentano il tutto per tutto per salvare il giovane supereroe.

Ma la vera identità di David Sikela è stata ormai rivelata, ed è un personaggio che i lettori conoscono da decenni…

Le scelte che i Migliori del mondo andranno a compiere influenzeranno il presente così come lo conosciamo!

Swamp Thing 3

Il Parlamento degli Ingranaggi

DC Collection

20,00 €

Contiene: Swamp Thing (2021) #11/16

Si conclude l’acclamata gestione a opera di Ram V (Catwoman) e Mike Perkins (Lois Lane)!

Swamp Thing è appena risorto, ma con lui è tornato anche un vecchio avversario… e lo scontro si rinnova!

Il mondo è messo in pericolo dalla nascita di un nuovo Parlamento che prende vita dall’industrializzazione operata dall’uomo.

Levi Kamei, il nuovo avatar della natura, unisce le sue forze a quelle di Tefé Holland e a Hal Jordan, alias Lanterna Verde!

Batman: The Audio Adventure

29,00 €

Contiene: Batman: The Audio Adventures Special (2021) #1, Batman: The Audio Adventures (2022) #1/7

Un volume che mette in scena il feeling dei classici show radiofonici dei bei tempi andati!

Una interessante rilettura del mondo del Cavaliere Oscuro e dei suoi nemici!

Le storie ispirate al podcast originale targato HBO Max e scritte dagli autori dello show!

Con le apparizioni speciali dei personaggi del podcast, fra cui Joker, Ra’s al Ghul, lo Spaventapasseri e tanti altri!

Deadman di Kelly Jones

DC Deluxe

32,00 €

Contiene: Action Comics Weekly (1938) #618/621, #623/626, Deadman: Love After Death (1990) #1/2, Deadman: Exorcism (1992) #1/2

Le macabre avventure di Deadman firmate da Kelley Jones, raccolte per la prima volta in un unico volume cartonato!

Un grande potere si cela in Boston Brand: riuscirà a sbloccarlo e affrontare i segreti che nasconde dentro di sé e che lo hanno portato alla follia?

Alle prese con terribili spiriti maligni, il nostro dovrà fronteggiare orde di demoni se vuole salvare bambini e anime tormentate…

Una serie di racconti scritti da Mike Baron che hanno completamente ridefinito il personaggio.

Batman: Il Cavaliere Oscuro Detective 3

DC Evergreen

35,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #592/600

Batman deve affrontare un male che ha creato lui stesso e i demoni personali che lo perseguitano sin da quella fatidica notte a Crime Alley!

La minaccia di un omicidio di massa nel distretto finanziario costringe il Cavaliere Oscuro a collaborare con un bizzarro investigatore privato…

…e indagando su un giro di snuff movie, rischia di diventarne una star!

Alcune delle più interessanti storie dell’Uomo Pipistrello di fine anni 80!

Superman: Godfall

DC Library

18,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #812/813 (I), Adventures of Superman (1987) #625/626 (I), Superman (1987) #202/203

A Kandor, la città in bottiglia, un uomo conduce una vita tranquilla, svolgendo il proprio lavoro di impiegato e dedicandosi alla sua compagna.

E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che quell’uomo… è Clark Kent!

Perché Superman non è più a Metropolis, sulla Terra, dove nessuno sa che fine abbia fatto l’Uomo del Domani? La risposta è in Superman: Godfall, un’intramontabile storia dell’Azzurrone divenuta un classico DC degli anni Duemila.

Alla sceneggiatura il compianto Michael Turner e Joe Kelly, al tavolo da disegno Talent Caldwell e Jason Gorder.

Superman di Tomasi & Gleason

DC Omnibus

94,00 €

Contiene: Superman (2016) #1/25, #27/28, #33/39, #42/45, Superman Annual (2016) #1, Superman: Rebirth (2016) #1, Superman Special (2016) #1, Action Comics (2016) #975/976, #1000, Super Sons (2017) #11/12, Teen Titans (2016) #15

L’Uomo d’Acciaio è tornato! Ma non si era sacrificato per salvare il mondo?

Nell’ombra cospira una grave minaccia per tutti i Superman del Multiverso!

Clark Kent alle prese con la formazione di un “nuovo allievo” molto speciale: suo figlio Jonathan!

Tutte le storie della gestione dell’Uomo d’Acciaio firmata Peter J. Tomasi e Patrick Gleason!

Batman: Il Cavaliere Oscuro – Box dell’Avvento

149,00 €

Contiene: Batman 66/80, Batman vs Robin: Lazarus Planet 1/5, Joker: L’uomo che ha smesso di ridere 1/4

Un’attesa lunga 24 variant! Il Natale si ammanta di oscurità con il Box dell’Avvento – Batman: Il Cavaliere Oscuro. 24 albi in totale tra Batman, Batman vs Robin: Lazarus Planet, Joker: L’uomo che ha smesso di ridere in edizione variant inedita ed esclusiva e confezionati singolarmente in buste numerate. Apri una busta al giorno e scopri quale Batman ti attende!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Batman: Legends of the Dark Knight Collection

Cofanetto Pieno

195,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight voll. 1/12

Una serie di volumi che raccolgono le grandi saghe di Batman: Legends of the Dark Knight!

Alcune delle migliori storie degli anni 90 firmate da team creativi di altissimo livello.

I primi due anni d’attività del Cavaliere Oscuro in un’interpretazione moderna e coinvolgente.

Dodici cartonati con storie autoconclusive realizzate da star del fumetto come Howard Chaykin, José Luis García-López, Tim Sale, Paul Gulacy e P. Craig Russell!

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 1

Sciamano

15,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #1/5

Batman torna alla base e scopre che Alfred è scomparso!

Intanto, a Gotham City girano voci su sacrifici umani e strani rituali primitivi potenzialmente legati a un viaggio di Bruce in Alaska…

Il Pipistrello deve trovare Alfred e il pazzo che sta terrorizzando la città… ma il sentiero riporta a Villa Wayne!

La prima delle leggende ambientate nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro, quella che ha lanciato la storica serie americana Batman: Legends of the Dark Knight!

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 2

Gothic

15,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #6/10

La prima avventura di Batman scritta da Grant Morrison, un disturbante racconto gotico dalle origini antichissime!

Mentre indaga sugli omicidi dei principali boss del crimine a Gotham, il Cavaliere Oscuro deve fronteggiare un nemico apparentemente inarrestabile…

…un serial killer di bambini che la mafia aveva affogato e che è tornato misteriosamente in vita!

A complicare le cose, un legame con l’infanzia di Bruce Wayne!

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 3

Preda

15,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #11/15

In una Gotham in cui cresce il risentimento contro i vigilanti, la vera minaccia per Batman è il sinistro Dr. Hugo Strange…

…un uomo con un segreto mortale e un’intelligenza geniale determinato a distruggerlo!

E sfruttando l’alleanza con un temibile vigilante legato al G.C.P.D. e le proprie brillanti abilità deduttive, potrebbe addirittura farcela.

La rilettura delle origini di uno dei più letali nemici dell’Uomo Pipistrello.

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 4

Venom

15,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #16/20

Dopo aver fallito il salvataggio della giovane Sissy Porter, Batman è devastato…

…e si convince a provare il Venom, una droga sperimentale sviluppata dal padre della ragazza.

Inizia così a perdere il controllo, mentre deve fermare il piano per la creazione di un esercito di supersoldati a Santa Prisca…

L’inserimento nella continuity della superdroga responsabile della nascita di Bane!

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 5

Fede/ Morte dal Cielo

17,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #21/26

Nella storia Fede, un ex spacciatore fonda un’organizzazione che aiuta le persone nel nome di Batman…

…ma quando il tutto prende una pericolosa piega pseudoreligiosa, il Cavaliere Oscuro deve intervenire!

In Morte dal cielo, Batman viene rapito da una dottoressa nazista per dare origine a una delirante “razza suprema”.

Due storie sull’ossessione per l’Uomo Pipistrello firmate da grandi autori!

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 6

Fame/ La Serra

15,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #32/34, #42/43

A Gotham c’è un nuovo eroe molto apprezzato da cittadini e polizia. Ma l’uomo non è chi dice di essere…

Sullo sfondo di efferati delitti, Batman dovrà collidere con una pericolosa nemesi.

Pamela Isley esce dal manicomio e sembra guarita, ma uno dei suoi colleghi muore in circostanze misteriose…

Si sarà davvero riabilitata? E se sì, cosa sta succedendo realmente?

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 7

Territorio/ Calore

17,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #44/49

In Territorio, Batman e Gordon devono fermare una banda di adolescenti.

A complicare le cose, una banda di poliziotti razzisti che vuole prendere la giustizia nelle proprie mani…

In una Gotham flagellata da temperature da forno, il Pipistrello e Catwoman formano una fragile alleanza…

L’obbiettivo è fermare un terribile serial killer con artigli affilati!

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 8

Torre di Guardia/ Il Mito Oscuro/ Terminus

15,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #38, #55/57, #64

In Torre di guardia, il Batman di un futuro alternativo deve vedersela con una spietata società di sicurezza privata che gestisce la legge con criteri discutibili.

In Il mito oscuro, un detenuto dell’Arkham Asylum è convinto che le proprie sventure siano state orchestrate da un folletto di un’altra dimensione.

In Terminus, il Cavaliere Oscuro segue un tossicodipendente in un hotel pieno di anime perdute.

Tre storie sperimentali tratte da Batman: Legends of the Dark Knight!

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 9

Rinsavire Criminali

17,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #65/70

In Rinsavire, Joker crede di aver ucciso Batman in un’esplosione… e questo determina per lui un ritorno alla sanità mentale!

La vita procede nei panni del cittadino medio Joseph Kerr… fino al ritorno a Gotham del Cavaliere Oscuro!

In Criminali, l’Uomo Pipistrello è in carcere per indagare sotto copertura…

Quattro veterani del fumetto americano alle prese con il mondo di Batman!

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 10

Lupo Mannaro/ Motori

15,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #71/75

In Lupo mannaro, per investigare su una serie di omicidi legati alla Wayne Enterprises, Batman deve lasciare Gotham e andare a Londra…

Lì dovrà misurarsi con un sanguinoso mistero soprannaturale!

In Motori, il punto di vista è quello di un impiegato del mattatoio innamorato di invecchiamento e decadimento…

…che è a sua volta vittima, nemico e alleato del Pipistrello in una storia!

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 11

Destino/ Il Sonno

15,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #35/36, #76/78

Due storie disegnate dai fratelli più noti del fumetto fantasy USA!

In Destino, Batman incontra un vigilante norvegese e impara l’antica storia di un Uomo Pipistrello norreno.

In Il sonno, dopo un incidente automobilistico, Bruce Wayne è in coma e si trova trasportato in uno strano luogo che somiglia agli inferi…

Per tornare fra i vivi dovrà aiutare altri come lui, trovare il legame con un “gemello” malvagio e sconfiggere un demone!

Batman: Legends of the Dark Knight Collection 12

Infetto/ Lo Sballo/ Giochi Preferiti

17,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #79, #83/84, #91/93

Tre storie realizzate da altrettanti team creativi britannici e dissacranti!

In Infetto, due esperimenti per creare supersoldati portano il caos a Gotham… e Batman deve salvare la città!

In Lo sballo, il nostro eroe indaga su una nuova droga, una forma potenziata di LSD!

In Giochi preferiti, alla vigilia di Natale, il Pipistrello insegue una banda che ha rubato i regali dei cittadini più abbienti, fra cui Bruce Wayne.