Tra le uscite Planet Manga del 23 novembre 2023 troviamo le nuove uscite dedicate ai personaggi DC Comics, ovvero Batman Justice Buster, One Operation Joker e Superman vs. Food, oltre che al manga che adatta alcuni degli episodi anime di Star Wars: Visions.

Inoltre proseguono titoli di successo come True Beauty, Jumbo Max e Yomi no Tsugai, e in collaborazione con Disney fa il suo esordio il manga di Twisted-Wonderland.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 23 novembre 2023.

Le uscite Planet Manga del 23 novembre 2023

True Beauty 8

14,90 €

BRUTTA BESTIA, LA GELOSIA!

Tra Seojun e Jugyeong qualcosa non va. Forse si tratta di Suho? Il ritorno a Seul di quest’ultimo ha portato un po’ di scompiglio. Sembra che i due piccioncini siano andati in crisi per via dei trascorsi fra Suho e Jugyeong. Ma l’amore vince su tutto, in fin dei conti…

Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe 29

6,90 €

UN FURIOSO SCONTRO A COLPI DI MAGIA

Lise e Lilith affrontano Forus. Le loro abilità sono messe alla prova e per un momento sembrano vacillare. Ma le Trinity Seven hanno chiaro l’obiettivo finale – salvare il mondo! – e ciò le rende le più temibili delle avversarie…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUCHYROLL

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 16

7,00 €

ALLARME ROSSO

Yuki è rientrata dal ritiro con il club di basket e Naruse è diventato ancora più focoso. Intanto, Usami è sconvolta dal bacio a sorpresa con Suwa. Il suo cervello impazzito le fa compiere azioni parecchio discutibili…

Otherside Picnic 8

7,90 €

A SPREZZO DEL PERICOLO

Sorawo, Toriko e Kozakura si recano nei misteriosi Laboratori DS alla ricerca di altre informazioni su Satsuki Uruma. Sembra che la pista sia quella giusta, ma qualcosa di terribile le attende. Il sangue freddo di Sorawo, però, questa volta torna estremamente utile…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

My Home Hero 12

7,00 €

FIN DOVE CI SI PUÒ SPINGERE PER PROTEGGERE LA PROPRIA FAMIGLIA?

Una volta arrivati al villaggio, Tetsuo e Reika devono cercare di risolvere la complicata situazione che si è venuta a creare, ma senza insospettire gli abitanti. Tuttavia, non sono i soli a raggiungere il villaggio dei Tosu.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Jumbo Max 5

7,50 €

SEMPRE PIÙ ADRENALINICO E APPASSIONANTE

Tateo, dopo aver allettato Fukuchi con un nuovo potentissimo farmaco, riesce ad avere accesso al suo laboratorio, riunendosi così con Sumaoka e Kanoko. Quest’ultima, però, non accetta le critiche al prodotto. L’indagine di Osaragi, intanto, prende una piega sconvolgente…

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 7

7,00 €

APPUNTAMENTO CON IL DESTINO

Per salvare i due sospettati dell’attentato, Yukiko Azuma e Masashi Oosu, Ichiro e Shiro devono infilarsi nella trappola che Yamada ha teso loro. In gioco non c’è più solo la verità sul caso del Tetra, ma la vita di tutte le persone che Ichiro e Shiro conoscono…

Skeleton Knight in Another World 10

7,00 €

PADRONEGGIARE TUTTI I POTERI

Per affrontare le nuove minacce che il sacro regno di Hilk potrebbe scatenare, Arc, su consiglio di Ariane, chiede aiuto al possente Dragon Lord Villiers Fim. I due finiscono per allenarsi nella terrificante Foresta Nera…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Shangri-La Frontier 11

Manga Top 178

5,20 €

BATTI IL FERRO FINCHÉ E CALDO!

Sunraku, Saiga-0 e Akane sono riusciti in un’impresa ritenuta da tutti infattibile. Ora però bisogna scoprire quanto più possibile sul mostro unico Kthanid degli Abissi. Una nuova avventura sta per cominciare… tra le vorticose acque dell’oceano!

DA OTTOBRE L’ANIME SU CRUNCHYROLL!

Shangri-La Frontier 11

Expansion Pass

Manga Top 178

8,20 €

DEDICATA AI VERI COMPLETISTI

Se volete svelare tutti i retroscena e scoprire quali sono gli altri videogame a cui Rakuro Hizutome, Towa Amane e Kei Uomi stanno giocando, non potete perdere questa edizione speciale. Solo così, infatti, saprete perché questi tre giocatori sono assurdamente forti.

Superman Vs. Food 2

7,00 €

SECONDO APPUNTAMENTO CON IL PIÙ CURIOSO E DIVERTENTE MANGA DEDICATO AL CIBO GIAPPONESE!

Sempre più innamorato delle catene di ristoranti del Sol Levante, Superman continuerà il suo viaggio tra menù tanto semplici quanto squisiti composti da piatti davvero succulenti. Da solo o in compagnia, ogni pranzo e ogni cena saranno una scoperta per lui e per i lettori!

One Operation Joker 2

7,00 €

LA VITA DI UN GENITORE È PIENA DI PICCOLE E GRANDI SFIDE

Comprare pannolini, gestire l’iscrizione al nido, affrontare i primi capricci, ma anche le prime grandi conquiste. Ma se ti chiami Joker e stai crescendo il tuo acerrimo nemico, Batman, tornato neonato in seguito a un incidente, tutto è estremamente complicato…

Batman Justice Buster 2

7,00 €

QUALCOSA DI GROSSO…

A Gotham City qualcuno sta complottando, coinvolgendo i peggiori e più letali criminali della città. Batman è deciso più che mai a scoprire cosa stia succedendo e a fermare la minaccia prima che sia troppo tardi! Per questo si affida sempre più a Robin, l’intelligenza artificiale da lui creata, e al suo nuovo alleato… un detective che si fa chiamare Joker!

Star Wars: Visions

5,20 €

Dalle “visioni” dei migliori animatori del Giappone sono scaturiti i numerosi cortometraggi inediti di Star Wars: Visions. La leggenda che porta una nuova speranza diviene ora un’antologia disegnata da mangaka innamorati dell’originale che rileggono quattro degli episodi più amati della serie: Il vecchio, Lop e Ocho, Il nono Jedi e I gemelli.

IL MANGA TRATTO DALLA SERIE ANIMATA SU DISNEY+

Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir 3

7,00 €

Com’erano Marinette e Adrien prima di vestire i panni di Ladybug e Chat Noir? E come hanno fatto a ottenere i Miraculous? In una effervescente storia delle origini, scoprirete tutto quello che avete sempre voluto sapere sulla vita e i sentimenti dei vostri eroi preferiti. Parigi è sempre più magica!

IL MANGA ISPIRATO ALLA SERIE ANIMATA IN ONDA SU SUPER!, NETFLIX E DISNEY+

Yomi no Tsugai 3

Manga Run 27

5,20 €

IL NUOVO, IMPERDIBILE MANGA DI HIROMU ARAKAWA,

L’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST

Dopo aver contribuito a respingere un assalto di Tsugai sconosciuti alla residenza della famiglia Kagemori, Yuru riesce finalmente a parlare faccia a faccia con Asa. Ma quello che scoprirà su sua sorella lo lascerà senza parole…

Twisted-Wonderland – Il Manga: Book of Heartslabyul 1

7,00 €

DESCRIZIONE

Immaginatevi un’accademia di magia con un tocco splendidamente bad, un mix tra il mondo dei cattivi Disney e Harry Potter. Dormitori con regole pazzesche e una “regina” pronta a tagliarti la testa… Su concept di Yana Toboso, autrice di Black Butler, da popolare videogame per cellulari il mondo di Twisted Wonderland diventa un manga gothic chic!

