Il manga di Joker si concluderà con il prossimo capitolo

L’ottavo numero della rivista Morning di Kodansha ha rivelato di recente che il manga su Joker, intitolato One Operation Joker di Satoshi Miyakawa e Keisuke Gotō si concluderà con il suo prossimo capitolo.

Il capitolo finale del manga non sarà presente nel prossimo numero della rivista, poiché il manga è serializzato in modo irregolare.

La storia del manga inizia con un Batman che viene improvvisamente e inspiegabilmente trasformato in un bambino. Joker trova quindi il bambino e lo accoglie, e progetta di allevarlo e trasformare la sua nemesi dal Cavaliere Oscuro in un secondo Principe del Crimine.

Miyakawa e Gotō hanno lanciato il manga su Morning a gennaio 2021 come parte di una collaborazione tra la rivista e DC Comics. Kodansha ha pubblicato il secondo volume del manga a febbraio 2022.

Il criminale più famoso in tutto il mondo si ritrova ad accudire Batman che per via di un incantesimo, eseguito Zatana, torna bambino. Il protagonista del manga quindi, si ritrova a prendersi cura del piccolo con l’intenzione di crescerlo secondo i suoi ideali.

Non è la prima volta che vediamo un personaggio dei fumetti americani ricevere una propria serie manga. Infatti Batman, Superman e la Justice League hanno ricevuto la propria serie manga in passato, per rappresentare la DC Comics in Giappone.

Naturalmente, anche il principale competitor della DC, la Marvel, è approdato nel mondo dei manga con l’antieroe Deadpool. Infatti il manga di Sanshirō Kasama e Hikaru Uesugi ha dato alla serie e al protagonista, Wade Wilson, un nuovo look.

La Marvel ha anche visto gli Avengers e i Guardiani della Galassia combattere contro i Giganti di Attack on Titan in passato in uno speciale one-shot. Quindi come si può ben capire il mondo del fumetto e del manga si è incrociato diverse volte in passato. E lo stesso è accaduto con Joker.

In precedenza, lo sceneggiatore del primo manga di Joker, Satoshi Miyagawa, sperava di convincere i fan del popolare villain DC a dare un’occhiata al manga. Voleva proporre ai fan di Joker di tutto il mondo, un manga in cui Batman sarebbe tornato bambino e per essere allevato proprio da Joker.

Fonte – Anime News Network