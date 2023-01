JoJolands: tutto quello che sappiamo al momento sulla Parte 9

JoJolands è la nona parte della serie “Le Bizzarre Avventure di JoJo” e al momento la data d’uscita della medesima è più vicina che mai. Nonostante l’autore Hiroiko Araki abbiamo donato pochi dettagli a tal proposito, oggi andremo a raggruppare tutte le notizie e le informazioni condivise al riguardo.

La prima cosa da ribadire riguarda la serializzazione di JoJolands, che avverrà sulla rivista Ultra Jump di Shueisha a partire dal 17 febbraio di quest’anno. Dalle prime bozze condivise possiamo notare una location tropicale con al centro barche, oceani, montagne, palme e via discorrendo.

Il giovane protagonista, discendente di Joseph Joestar si muoverà in queste ambientazioni senza dubbio, e ovviamente non possiamo confermare se quest’ultimo si farà spazio anche verso altri mondi. Il protagonista della storia non è mai apparso nelle serie precedenti, e questo la dice lunga sulla timeline di questa nuova parte.

Il personaggio in questione è apparso nella nuova versione distorta di Morioh apparsa in JoJolion, confermando quindi la presenza del protagonista all’interno dell’universo di Steel Ball Run e anche JoJolion appunto; il tutto è abbastanza chiaro, anche alla fine possono sempre esserci delle sorprese.

ROUGH SKETCHES FROM THE FIRST CHAPTER OF #THEJOJOLANDS – RELEASES ON FEB 17TH, 2023! pic.twitter.com/RcYTjpLDeX — STICKER ⋆ ⁽ᴶᴶᴮᴬ₋ᴺᴱᵂˢ⁾ (@StickerTricker) January 18, 2023

JoJolands sarà la fine della storia?

Questa nona parte potrebbe essere la fine della storia, ma allo stesso tempo Araki ha sempre rivelato il suo amore verso il suo manga, dicendo che se potesse ci lavorerebbe per sempre. Detto questo, JoJolands potrebbe essere l’ultima serie come no, quindi basta solamente vivere il tutto e aggiornarci passo dopo passo.

Come ci riporta Comic Book nel corso di queste settimane è stato anche condivisa una pagina speciale contenente alcuni indizi sulla storia, insieme alla prima immagine ufficiale del protagonista. In calce, specificatamente sulla destra è possibile vederne una bella porzione di volto.

"JoJo's Bizzare Adventure" Part 9 "The JOJO Lands" by Hirohiko Araki will start in upcoming Ultra Jump issue 3/2023 out Feb 17 This time it follows the adventure of a boy on subtropical islands Image © Shueisha, Hirohiko Araki pic.twitter.com/KGH7jB8lPT — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) January 18, 2023

Sulla sinistra vediamo anche sprazzi di location e ambientazione, insieme a un personaggio in miniatura che i fan hanno associato a Jolyne Kujo, figlia di Jotaro e protagonista dell’ultima serie ufficiale della timeline principale di JoJo, Stone Ocean. Al momento l’anime e fermo lì e non abbiamo ancora conferme di sequel.

Dalla prossima volta David Production dovrà adattare Steel Ball Run, una serie ambientata in un altro universo, che si distacca completamente da tutto quello che abbiamo visto fino a ora nelle sei serie principali.

Fonte Comic Book – Twitter