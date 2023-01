JoJolands è la nona parte dell’incredibile e longeva epopea di Hiroiko Araki iniziata negli anni ottanta, che a partire dal 17 febbraio inizierà ufficialmente la sua serializzazione in Giappone. Al momento i dettagli sono davvero scarni e la mole d’informazioni è molto debole al riguardo, anche se i nuovi leak anticipano dei succosi dettagli.

Su Ultra Jump di Shueisha è stata pubblicata una splash page molto interessante, che potrebbe rivelare la presenza di un personaggio molto amato dal pubblico e sicuramente atteso dagli stessi.

Il leak visionabile in calce, condiviso da un noto profilo Twitter, ovvero @StickerTricker (Sticker) cita le seguenti parole: “Questa storia parla di un ragazzo che, nelle isole subtropicali entro in possesso di alcuni grandi poteri…”

Inoltre sempre all’interno del post è possibile vedere il volto del nuovo protagonista, che come già sappiamo sarà un discendete di Joseph Joestar. Come accennato dai nostri precedenti articoli sappiamo davvero poco su di lui, anzi, oltre il volto è la sua discendenza non sappiamo completamente nulla.

Come se non bastasse con il termine “isola subtropicale” ampliamo la discussione a decine di location e anche qui ci perdiamo in un mare davvero vasto.

JoJo's Bizzare Adventure: PART 9 – #TheJOJOLands

"This story is about a boy who, in the subtropical islands, comes into a great wealth…"

JoJolands: Jolyne Cujoh potrebbe apparire nella parte 9? Ecco le ultime novità

Oltre la breve descrizione in un piccolo spazio molto ristretto all’interno della splash page i fan hanno notato una sagoma molto familiare, e come anticipato dal titolo potrebbe trattarsi di Jolyne Cujoh, figlia di Jotaro e protagonista della serie da poco concluso presente anche su Netflix “Stone Ocean”.

La figura in questione sarebbe stata avvistata in una piccola parte della pagina a bordo di una barca, insieme a un altro personaggio completamente non identificato. Questo a cosa può condurre?

Nel corso del tempo abbiamo sempre avuto conferma della timeline di JoJolands completamente posta fuori dall’universo ufficiale di JoJo, quindi la presenza di Jolyne è comunque un qualcosa d’inaspettato, dato che parliamo di un personaggio presente nell’universo ufficiale della serie creata da Araki.

L’unico indizio conducibile alla figlia di Jotaro riguarda la capigliatura, visto che il pubblico ha notato solamente questo dettaglio che potrebbe dare valenza all’ipotesi analizzata in questa sede. Sul noto forum Reset Era potete leggere alcune opinioni del pubblico.

