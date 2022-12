JOJOLands: svelata la data di uscita della parte 9 di Jojo

JOJOLands è la nona parte della serie manga creata da Hirohiko Araki, al momento uno degli autori più apprezzati di sempre grazie anche al successo della sua controparte anime, al momento “ferma” alla sesta serie Stone Ocean.

In attesa della trasposizione della settima serie “Steel Ball Run”, il sito ufficiale “Jojo News” ha confermato una finestra di uscita ufficiale riguardante la nona parte manga, annunciando il 17 febbraio 2023 come data papabile per l’inizio della fine, visto che a detta dell’autore JOJOLands dovrebbe chiudere il tutto, anche se non è sicuro.

Questa parte nove della serie è stata annunciata dallo stesso autore nel corso del 2021, più precisamente durante un commento riguardante l’ultimo capitolo di Jojolion nel mese di settembre su Ultra Jump:

“Grazie di cuore per questi 10 anni di “JoJolion”! Prendiamoci un po’ di riposo, e poi incontriamoci di nuovo con i nuovi “JOJOLANDS” (provvisori).” Il titolo sembra essere rimasto immutato al momento, anche se potrebbe variare comunque.

Dopo 10 anni Araki ha chiuso “Jojolion” e durante questa meritata pausa ha anche condiviso delle illustrazioni al riguardo, giusto per tenere attivo il fandom. Ora dopo un tasso longevo di tempo abbiamo finalmente la data d’inizio della nona parte.

Ovviamente non sappiamo ancora nulla della trama, ma siamo sicuri che porterà avanti le vicende di Steel Ball Run e Jojolion appunto. Il protagonista della storia sarà un discendente di Joseph Joestar e quindi abbiamo anche la conferma che JOJOLands avrà a che fare con la mitologia della serie principale, anche se in maniera indiretta.

It's from the last two pages of the Jojo Magazine Winter 2022 if anyone's wondering. It's just a big page with red and white text and those Jojo arrows saying the stuff in the post.

— Kewl0210 (@Kewl0210) December 15, 2022