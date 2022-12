Jojo: Hirohiko Araki svela il protagonista della nona parte

Jojo al momento ha su Netflix una trasposizione animata dedicata alla sesta parte del manga di Araki, Stone Ocean. Ora, dopo numerose discussioni e tante congetture ecco che lo stesso autore della serie conferma e discute del protagonista della prossima parte della storia, la nona, che chiuderà tutta la mitologia legata a Jojo.

Intanto che Netflix si appresta a trasmettere sulla sua piattaforma il finale della serie Stone Ocean, tramite un intervento dello stesso Hiroiko Araki, ecco che scopriamo nuovi e succosi dettagli per quanto riguarda la parte nove del suo longevo manga.

Parlando di questo incredibile progetto, grazie a Twitter e Comic Book abbiamo modo di scoprire i primi dettagli per quanto riguarda il protagonista della prossima serie, che a quanto pare sarà un discendente di Joseph Joestar, il carismatico protagonista che abbiamo amato e apprezzato all’interno della seconda serie Battle Tendency.

Per l’occasione il mangaka ha regalato anche una nuova illustrazione dedicata a Kishibe Rohan, il fumettista più amato dal pubblico all’interno della storia e insieme a questo nuovo lavoro Araki ha deciso di donare quindi questo piccolo dettaglio inerente alla parte finale della storia.

The protagonist of JoJo's Bizarre Adventure: Part 9 will be a descendant of Joseph Joestar.

Additionally, Araki wants to draw a Thus Spoke Kishibe Rohan story set in the Americas.

