Il mondo dei manga è enorme ed è difficile essere a conoscenza di tutti i manga che sono stati serializzati nel corso degli anni. Chiaramente i più appassionati hanno avuto modo di leggere tantissime opere ma solo quelle più famose e popolari rimangono ben impresse in mente nel corso degli anni. Molti considerano Osamu Tezuka il padre del manga, colui che ha dato il via ad un mezzo di intrattenimento dal valore inestimabile, lasciandosi ispirare da Betty Boop di Max Fleischer e Topolino del famosissimo Walt Disney. Ma quali sono i migliori 10 manga degli anni 80?

Ma di manga ce ne sono davvero tanti, e per di più di generi diversi. Non si parla solo di manga di avventura, azione, comici, psicologici, post – apocalittici e via dicendo, ma di manga Shonen, Seinen, Shojo, Kodomo o Spokon. In questa discussione vogliamo cercare di individuare i migliori 10 manga degli anni 80, elencando chiaramente quelli più famosi in Italia e che hanno appassionato milioni di lettori. Tra questi vogliamo riportare i migliori rappresentati dei diversi generi di manga sopra elencati.

Berserk (1989 – in corso) Dragon Ball (1984 – 1995) Ken il Guerriero 1983 – 1988) Nausicaä della Valle del vento (1982 – 1994) Banana Fish (1985 – 1994) Capitan Tsubasa (1981 – 1988) Le Bizzarre Avventure di JoJo (1987 – in corso) Akira (1982 – 1990) Hajime no Ippo (1989 – in corso) Kiseiju – L’ospite indesiderato (1988 – 1995)

10) KISEIJU – L’OSPITE INDESIDERATO

Nella lista dei migliori manga degli anni 80 non poteva mancare Kiseiju – L’ospite indesiderato (noto anche come Parasyte). Parliamo di un manga seinen horror, scritto e disegnato da Hitoshi Iwaaki e pubblicato tra il 1988 e il 1989. Il manga ruota attorno alle vicende di Shinichi, un ragazzo come tanti, discreto negli studi, imbranato con le ragazze e un po’ timido. La sua vita però è destinata a cambiare. Qualcosa entra nel suo corpo, e si impossessa della sua mano sinistra. Intanto altri esseri umani vengono posseduti dagli alieni, e cominciano a mietere vittime. Questi sono parassiti, alieni, simbionti, intenzionati a sostituire l’uomo come specie dominante del pianeta Terra.

9) HAJIME NO IPPO

Hajime no Ippo è uno dei migliori manga spokon degli anni 80 ed è tutt’oggi ancora in corso. Si tratta di un manga scritto e disegnato da George Morikawa a partire dal 1989 e il suo successo è stato accreditato dalla vittoria, nel 1991, del Kodansha Manga Award per serie shōnen. Le vicende ruotano attorno a Magunochi Ippo, che trascorrere la maggior parte del tempo ad aiutare sua madre nella gestione dell’azienda ittica di famiglia. A scuola è sempre vittima dei bulli, per via della puzza di pesce che si porta sempre dietro. Ma un giorno, durante un pestaggio, verrà salvato da un pugile di nome Takamura. Ippo decide così di dare una svolta alla propria esistenza, seguendo le orme di Takamura, ed allenandosi fino a diventare un temibile pugile.

8) AKIRA

Akira è un manga di genere Seinen cyberpunk realizzato da Katsuhiro Ōtomo. L’opera è stata serializzata in Giappone dal 1982 al 1990. Si tratta di un manga importantissimo soprattutto per la diffusione del manga in Italia. Infatti è stato uno dei primi manga a essere esportato con successo in Occidente. Anche se non ha registrato lo stesso successo di serie successive come Dragon Ball o Sailor Moon, Akira è considerato il manga che ha fatto da apripista alla diffusione del fumetto giapponese nel mondo.

7) LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO

Uno dei migliori manga cominciato negli anni 80 e ancora in corso non può che essere Le Bizzarre Avventure di JoJo. Scritto e disegnato da Hirohiko Araki è stato pubblicato in Giappone dal 1º gennaio 1987 e prosegue tutt’oggi le vicende legate ai Joestar. Infatti la storia è articolata intorno alle peripezie di questa famiglia e ciascuna delle otto serie si sofferma sulle avventure di uno dei suoi discendenti. Tutte le storie si svolgono in un diverso momento storico.

6) CAPITAN TSUBASA

Probabilmente il migliore manga shonen spokon degli anni 80. Soprattutto si tratta del manga sportivo basato sul calcio più famoso in Italia, noto come “Holly & Benji“, e che ha fatto appassionare milioni di bambini a questo sport. Le vicende ruotano attorno a Tsubasa Oozora, un bambino che ama tantissimo il calcio. Appena si trasferisce nella città di Nankatsu insieme alla madre, si imbatte in una sfida tra vari club della scuola Nankatsu e il portiere della scuola Shutetsu per decidere l’utilizzo di un campo d’allenamento. Genzo Wakabayashi, il portiere, è tanto abile da parare persino i tiri dei giocatori di rugby e baseball, facendo desiderare a Tsubasa di affrontarlo e sconfiggerlo, impresa in cui riesce grazie all’aiuto di un misterioso ubriacone che altri non è che Roberto Hongo, centravanti della nazionale brasiliana.

5) BANANA FISH

Banana Fish non poteva manca nell’elenco dei migliori manga degli anni 80. Si tratta di un manga shōjo scritto e disegnato da Akimi Yoshida, pubblicato dal 1985 al 1994. Il manga è ambientato nel 1973, in Vietnam. Un soldato americano perde la testa e inizia a sparare ai suoi commilitoni. Da quel momento in poi per i dodici anni successivi riesce a pronunciare solo due misteriose parole: “Banana Fish“. I riflettori si spostano poi a New York nel 1985. La polizia indaga su una serie di strani suicidi. Un uomo viene ucciso a sangue freddo in mezzo alla strada ma, prima di morire, consegna una sostanza misteriosa al giovane Ash Lynx, beniamino del boss mafioso più importante della Grande Mela. Le sue ultime parole sono “Banana Fish”. Ash dovrà sciogliere i nodi di un passato irrisolto per scoprire la verità.

4) NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO

Si tratta di un manga seinen scritto dal famosissimo Hayao Miyazaki e pubblicato dal 1982 al 1994. Questo racconta la storia di Nausicaä, la principessa di un piccolo regno in un mondo postapocalittico, che viene coinvolta in una guerra tra nazioni rivali mentre un disastro ambientale minaccia la sopravvivenza del genere umano. Durante il suo viaggio, Nausicaä si fa promotrice di una convivenza pacifica tra gli abitanti della Terra, così come tra l’umanità e la natura.

3) KEN IL GUERRIERO

Ken il guerriero è un manga shonen d’azione, avventura e drammatico pubblicato dal dal 1983 al 1988 e caratterizzato da più di 200 capitoli. Scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara è ambientato su una Terra post-apocalittica dopo una guerra nucleare, e le vicende ruotano attorno a Kenshiro, il successore di un’antica arte marziale assassina chiamata Sacra Scuola di Hokuto. Questa gli consente di uccidere i suoi avversari colpendo i loro punti vitali segreti e provocandone la morte per esplosione interna. Kenshiro dedica la sua vita alla lotta contro i vari predoni, le bande armate, e i signori della guerra che minacciano la vita degli indifesi e il suo percorso lo porta ad affrontare numerosi artisti marziali rivali.

2) DRAGON BALL

Se si scrive una lista basata sui migliori manga degli anni 80, allora non può assolutamente mancare il padre dei battle shonen degli anni 80. Stiamo parlando chiaramente del capolavoro Dragon Ball. Tutti conoscono le vicende di questo manga e del suo protagonista, Goku. Quello che bisogna fare è continuare a seguire gli sviluppi supervisionati da Akira Toriyama nella serie Super.

1) BERSERK

Altro manga immancabile è di certo Berserk, scritto e disegnato dal compianto Kentaro Miura. Il manga è tornato quest’anno a sorpresa da Kōji Mori e dagli assistenti di Miura a partire dal 24 giugno 2022. Le vicende ruotano attorno a Gatsu, un guerriero maledetto che vaga senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta. La storia e quella di un manga seinen dark fantasy ed esplora gli anfratti più profondi della natura umana. Le tematiche principali sono l’illusorietà del libero arbitrio, la violenza, il destino dell’uomo, l’onnipresenza del male. Tanto l’anime quanto il manga sono noti per la loro cruda violenza.