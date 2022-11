Le serie anime Shonen e Seinen sono tantissime ma nonostante questo, ci sono determinati aspetti che le accomunano tutte. Il primo che viene in mente degli anime Shonen è sicuramente l’aspetto legato ai combattimenti, ricchi di colpi di scena, di falshback e di tecniche spettacolari che mettono in evidenza la forza e la resistenza sovrumana dei personaggi o la loro abilità associata agli elementi della natura. Lo stesso in verità si può dire per gli anime Seinen ma con molta più violenza.

Tutte queste peculiarità si possono riscontrare in Dragon Ball, Naruto, One Piece, Hunter x Hunter e molti altri shonen, come anche in Berserk One-Punch Man ed Hellsing. Ma in questa discussione vogliamo affrontare un aspetto un po’ particolare.

Infatti l’obiettivo sarà quello di individuare e analizzare le 10 serie anime Shonen e Seinen con il maggior numero di morti. Poiché gli scontri sono anche molto violenti, che sia tra due o più personaggi ci sarà sempre uno che perderà la vita. Che sia per un atto eroico o per non essere all’altezza dell’avversario, si tratta dell’unico modo che ha sempre portato uno scontro alla conclusione.

Le 10 serie anime Shonen e Seinen con il maggior numero di morti

L’elenco qui presente seguirà un ordine decrescente, dunque si parte dalla serie animata con il maggior numero di deceduti fino a quella con il numero minore.

10) DEATH NOTE – ca. 135.000 morti

Il manga che sicuramente ha appassionato tantissimi lettori nel mondo e che è diventato un vero e proprio fenomeno globale. L’autore di circa 135.000 morti è il protagonista Light Yagami, che trova il Death Note di proprietà del Dio della Morte Ryuk. Questo personaggio decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno per eliminare la noia e cercare distrazioni. Come tutti sanno il Death Note permette di uccidere una persona scrivendo semplicemente il suo nome.

9) NARUTO SHIPPUDEN – più di 200.000

Nella seconda parte del manga di Kishimoto, Naruto Shippuden, le vicende si fanno molto più violente e cupe. L’organizzazione Alba fa sul serio con il suo piano noto come “Tsukoyomi Infinito” e da la caccia a tutte le forze portanti. Questo genera necessariamente degli scontri che portano alla quarta guerra dei ninja. Questo conflitto su larga scala ha l’obiettivo di proteggere Naruto e Bee da Madara. Ma il prezzo è altissimo perché i ninja a perdere la vita sono tantissimi. Tra i nomi più altisonanti rientrano Asuma, Jiraiya e Neji.

8) FULLMETAL ALCHEMIST – più di 1 milione

Questo manga narra i viaggi e la maturazione fisica e spirituale di due fratelli, Edward e Alphonse Elric. I due personaggi fin da bambini manifestano grandi attitudini nello studio delle scienze alchemiche. Questo li porta, anni dopo, a tentare una trasmutazione umana, il massimo dei tabù dell’alchimia, al fine di riportare in vita la madre, morta di malattia. Un’azione che pagheranno a caro prezzo, dando così inizio a una fantastica avventura che li porterà sulle tracce delle leggendaria Pietra Filosofale al fine di riparare all’errore commesso. Chiaramente questo viaggio trascinerò a se una lunga scia di sangue.

7) ONE-PUNCH MAN – più di 10 milioni

Il manga scritto da ONE e disegnato da Murata è un Seinen famoso e molto seguito che vede al centro le vicende di Saitama, un eroe per passatempo che ha seguito un allenamento talmente intenso da eliminare ogni nemico e minaccia con un solo pugno. Per questo motivo è spesso giù di morale in quanto ormai non riesce a sentire più niente. Le battaglie sono moltissime in questo manga e il numero di personaggi e mostri caduti sono molto alti e Saitama ne è responsabile per buona parte.

6) BERSERK – almeno 100 milioni

Il manga di Kentaro Miura è tra i più violenti mai creati e proprio per questo il numero di personaggi deceduti è estremamente alto. Si tratta anche in questo caso di un Seinen e le vicende si incentrano su Gatsu, un guerriero dal passato tormentato che vagare senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta. La storia esplora gli anfratti più profondi della natura umana. Le tematiche principali sono l’oscuro e necessario potere della violenza, il destino dell’uomo, l’onnipresenza del male.

5) L’ATTACCO DEI GIGANTI – almeno 1.5 miliardi

Il manga di Hajime Isayama è uno Shonen caratterizzato prevalentemente da morte e distruzione. Il mondo de L’Attacco dei Giganti è caratterizzato da creature gigantesche che attaccano e mangiano gli esseri umani. Si scoprirà che i giganti non sono altro che esseri umani eldiani trasformati in quelle condizioni mostruose dai marleyani. Le battaglie e le spedizioni sono innumerevoli e le scene di sterminio del genere umano sono raccapriccianti. Nessuno è più al sicuro dall’altro, nemmeno il protagonista principale.

4) NEON GENESIS EVANGELION – almeno 3.5 miliardi

Si tratta di un manga assolutamente iconico che non poteva mancare in questa lista. Infatti il manga narra che il 13 settembre 2000 un violento cataclisma colpisce l’Antartide, causando il completo scioglimento della calotta australe e una notevole variazione nell’inclinazione dell’asse terrestre. I successivi cambiamenti climatici, l’innalzamento del livello del mare e lo scatenarsi di conflitti globali per aggiudicarsi le poche risorse rimanenti portano alla morte di circa tre miliardi di persone.

3) SERAPH OF THE END – più di 6.5 miliardi

Parliamo di un manga Shonen le cui vicende si concentrano sull’esistenza di virus misterioso apparso sulla Terra. Le conseguenze sono catastrofiche in quanto stermina chiunque avesse più di 13 anni. Nello stesso momento i vampiri sono emersi dall’oscurità e hanno schiavizzato l’intero genere umano. La vita del protagonista, Yuuichiro Hykuya non è facile. Vive in un orfanotrofio insieme ad altri ragazzi che vengono trattati come bestiame dai vampiri.

2) LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO – ca. 7 miliardi

Le Bizzarre Avventure di JoJo è un manga Seinen di successo mondiale che narra l’epopea del casato Joestar in lotta contro il potente vampiro Dio Brando e le conseguenze delle sue azioni attraverso un arco temporale che oltrepassa i secoli. L’opera conta innumerevoli scontri e caduti, anche perché il manga è ancora in corso di pubblicazione. Oggi si suddivide in otto parti, ciascuna delle quali caratterizzata da personaggi, ambientazioni e tematiche differenti. Questo spiega questo numero elevatissimo di morti. Inoltre dobbiamo considerare che il numero cresce senza sosta per via delle morti infinite di Diavolo.

1) DRAGON BALL – più di 100 miliardi

Dragon Ball è il battle shonen più famoso del mondo e sappiamo benissimo che tutti gli scontri sono violenti e sanguinosi. I personaggi che muoiono sono tanti e spesso muoio più volte. Questo perché le sfere del Drago li riporta in vita. Se il numero di morti è così impressionante è perché dobbiamo considerare Dragon Ball, Dragon Ball Z e Super, dove le perdite crescono inevitabilmente.