Pokémon: la reunion tra Ash e Misty si mostra in un nuovo video

Ash Ketchum si sta preparando a lasciare il ruolo di protagonista della serie anime di Pokémon, dopo essere riuscito a diventare campione del mondo dopo un lungo viaggio durato anni.

Tuttavia prima che l’iconico personaggio della serie e il suo fidato Pikachu salutino tutti i loro fan per far posto a due nuovi allenatori, ci saranno alcune reunion cariche di nostalgia con altri personaggi storici.

Uno dei primi allenatori che Ash incontrerà di nuovo sarà Misty. Si tratta di uno dei primi personaggi, nonché amici di Ketchum, ad aver fatto parte del suo viaggio per diventare un maestro di Pokemon. Oggi abbiamo il piacere di riportare una nuova anteprima che suggerisce l’imminente incontro.

Misty si è unita ad Ash e Brock nel loro viaggio all’inizio dell’anime di Pokemon. Poi però le loro strade si sono divise in quanto lei era diretta alla palestra di Celestopoli. Da quel momento i fan sono riusciti a rivedere Misty in alcune apparizioni.

Ogni nuova regione introdotta nell’anime, in genere arrivava in ogni nuova stagione. Qui Ash trovava spesso nuovi compagni di viaggio, ma l’ultima stagione, Pokemon Esplorazioni, ha dato la possibilità al protagonista Ketchum di rivedere diversi volti familiari. Questo discorso vale non solo per gli allenatori di Pokémon che ha incontrato, ma anche per molti dei suoi Pokémon che ha allenato nel corso degli anni.

L’aggiornamento del video che mostra la reunion tra Ash e Misty arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale anipoke_PR. Questa nuova anteprima riporta Misty sul percorso di Ash dopo la sua importante vittoria nel Torneo Masters 8. Per di più conferma anche che l’allenatore di tipo acqua ha ancora il distratto Psyduck al suo fianco.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Sarà interessante vedere quali altri personaggi diranno addio ad Ash. Ma un altro aspetto che incuriosisce è scoprire se qualcuno degli amici di Ketchum avrà un ruolo nella storia della prossima generazione che vedrà Liko e Roy al centro dei riflettori.

Una grande teoria vuole che Liko possa essere imparentato con Ketchum, il tutto basandosi una molletta tra i capelli che sembra sorprendentemente simile al disegno sul berretto di Ash.