Pokémon sta per dare l’addio ad Ash e Pikachu in maniera definitiva, e i nuovi personaggi si sono già svelati al pubblico: parliamo di Roy e Liko. Quest’ultimo secondo una teoria sarebbe anche collegato al protagonista del franchise.

Prima di dare l’abbandono definitivo Ash e Pikachu avranno 11 episodi speciali che partiranno in Giappone il 13 gennaio del 2023, per onorare e celebrare in un certo senso il percorso del leggendario duo, che sicuramente ha cresciuto tantissime generazioni nel corso di tutto questo tempo, e quindi è giusto che tutto questo finisca così.

Non sappiamo ancora nulla al riguardo di questo nuovo anime in arrivo nell’aprile del 2023 ma i fan dicono che Liko, la prossima protagonista dell’anime è la figlia di Ash e Serena, per via di alcune somiglianze rappresentante nel post in calce pescato tramite Comic Book e Twitter:

Ti vedo, Pokémon. Anche il fatto che il protagonista si chiami Rika, come la VA di Ash (Rika Matsumoto), è un tributo che si addice a una voce iconica per generazioni. Grazie di tutto, Ash e Pikachu.

I see you, Pokémon. Having a protagonist named Rika too – named after Ash's VA (Rika Matsumoto) is also a tribute befitting an iconic voice for generations. Thanks for everything, Ash & Pikachu. #anipoke #pokemon pic.twitter.com/BBIbZflsLY — シャドウネード (@Shadownade) December 16, 2022

Pokémon: una teoria connette Ash al nuovo personaggio Liko

Molto probabilmente la nuova serie di Pokémon si ambienterà decenni dopo la serie originale, quindi dopo la vittoria di Ash al Torneo Masters 8, dove appunto ha raggiunto uno dei titoli più importanti e ambiti di sempre dal personaggio e anche dagli appassionati; possiamo dire che la sua vittoria è anche nostra.

Tornando alla teoria dato che il tutto potrebbe proiettarsi in un futuro abbastanza lontano, la congettura potrebbe essere giusta se ci pensiamo, così che un pezzo di Ash potrebbe tornare anche all’interno del prossimo progetto anime.

Se l’ipotesi del salto temporale fosse preso in considerazione il tutto avrebbe senso e allo stesso tempo tornerebbero anche numerosi personaggi della serie principale, compreso ovviamente Ash in versione paterna. Il giovane allenatore è partito a 10 anni per il suo viaggio intorno al mondo, e dopo 25 noi siamo ancora con lui.

Cosa ne pensate di questa al momento folle teoria? Non sapendo dove si ambienterà la prossima serie è complesso dirlo, ma allo stesso tempo è comunque plausibile.

