Tra le uscite Marvel targate Panini del 19 gennaio 2023 prosegue la saga A.X.E. Judgment Day con il terzo numero e i tie-in sulle pagine delle serie mutanti X-Men, Immortal X-Men, Wolverine e X-Force. Inoltre si segnala anche il volume Eterni: Una Storia Scritta Col Sangue, con alcuni racconti molto importanti per la saga.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 19 gennaio 2023.

Le uscite Marvel Panini del 19 gennaio 2023

A.X.E. Judgment Day 3

Marvel Miniserie 264

5,00 €

Contiene: A.X.E.: Judgment Day (2022) #2/3

Il giudizio di un Celestiale incombe sulla Terra!

Per porre fine alla guerra tra Eterni e mutanti, un dio è stato risvegliato… ma ora si è preso ventiquattr’ore per giudicare l’intera umanità!

Per fermare l’apocalisse, sarà necessaria una tregua tra Avengers, X-Men ed Eterni.

Continua il nuovo evento Marvel firmato da Kieron Gillen (Immortal X-Men) e da un Valerio Schiti (Empyre) in gran spolvero!

Immortal X-Men 7

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #6, X-Men Red (2022) #6

Una storia di A.X.E. – Judgment Day!

Per il Consiglio Silente di Krakoa è il momento di pianificare un contrattacco… ma Destiny vede nero!

Su Arakko, l’attacco di Uranos è stato devastante e ora tutti quanti sono pronti a reagire!

Riflettori puntati su Exodus, Magneto e soprattutto Sebastian Shaw!

Wolverine 28

Wolverine 432

5,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #25

Una storia di A.X.E. – Judgment Day!

Tra mostri di ghiaccio, Spose Infernali in cerca di vendetta e infidi individui come Solem…

…Wolverine deve affrontare anche il Giorno del giudizio!

Inoltre, Logan e i suoi bar: una storia di lungo… sorso!

X-Force 29

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #31

A.X.E. – Judgment Day continua qui… e si intreccia con la nuova caccia di Kraven!

La nuova X-Force deve fare i conti con l’assenza di Wolverine e quella di Deadpool.

Ma come ci è arrivata la testa di Wade in una delle tante lance del Cacciatore?

E quali sono le vere intenzioni del clone di Sergei Kravinoff?

X-Men 16

Gli Incredibili X-Men 397

3,00 €

Contiene: X-Men (2021) #14

A.X.E. – Judgment Day continua qui…

…ed è il momento del giudizio di Ciclope!

Non bastava la minaccia degli Eterni e del Progenitore: per gli X-Men ora si apre un nuovo fronte “solare”!

Inoltre, riflettori puntati sull’Uomo Ghiaccio!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 49

4,90 €

Contiene: Fantastic Four vs. X-Men (1987) #1/4

A trent’anni dalla sua prima edizione italiana, torna la miniserie con l’epico scontro tra Fantastici Quattro e X-Men!

L’unica speranza per salvare Kitty Pryde è… Reed Richards!

Ma un misterioso diario che lega il fato di Mr. Fantastic al Dr. Destino potrebbe cambiare il rapporto tra le due squadre!

Storia di Chris Claremont, disegni di Jon “Superman” Bogdanove!

Eterni: Una Storia Scritta col Sangue

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Eternals: Thanos Rises (2021) #1, Eternals: Celestia (2021) #1, Eternals: The Heretic (2022) #1, What If? (1977) #24/28 (II)

Ora che Thanos è alla loro guida, il futuro degli Eterni è a rischio. Quale momento migliore per saperne di più sul loro mitico passato?

Intanto, Ajak e Makkari affrontano le conseguenze del terribile segreto della loro esistenza.

Quindi, le origini di Uranos l’Immortale, forse il più potente, senza dubbio il più spietato tra gli Eterni.

La raccolta di tre one-shot (con in appendice alcune storie brevi degli anni 70) che arricchiscono ulteriormente l’universo dei fascinosi personaggi creati da Jack Kirby.

Giant-Size X-Men

Nella Tempesta

Marvel Deluxe

24,00 €

Contiene: Giant-Size X-Men: Jean Grey & Emma Frost (2020) #1, Giant-Size X-Men: Magneto (2020) #1, Giant-Size X-Men: Nightcrawler (2020) #1, Giant-Size X-Men: Fantomex (2020) #1, Giant-Size X-Men: Storm (2020) #1