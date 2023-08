Nicola Gargiulo 2023-08-01T08:00:44+02:00 Autori: Yaongyi Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Corea Prezzo: € 14,90 Brossurato+sovracover – colori Data di pubblicazione: 18/05/2023

True Beauty è uno dei Webtoon più apprezzati del momento e proprio per questo Planet Manga ha deciso di pubblicarlo anche in Italia. L’opera di Yaongyi è molto stratificata e nonostante la sua apparente leggerezza tratta degli argomenti importanti con una chiave “sventata”, diretta e semplicistica.



Jugyeong sembra perfetta. Chiunque incroci il suo sguardo ne rimane affascinato e viene considerata da tutti una vera dea, anche se alla fine il tutto non è come sembra. La bellezza assurda della protagonista nasconde un grande segreto che di certo peserà sul cuore e sull’anima della ragazza.

Il manga parla dell’adolescenza e della vita in giovane età, dove tutto sembra girare sull’estetica, i soldi e l’apparenza fisica e nulla di più, occultando purtroppo la bontà d’animo e il vero valore di una persona non dando peso alle capacità di quest’ultimo e la sua importanza verso la società.

Impostato come un Webtoon comedy la storia è molto sfaccettata e si dirama verso vari aspetti della Società mondiale e degli esseri umani stessi, valutando e mostrando non solo la vita adolescenziale della protagonista ma quella generale, visti i personaggi che andranno a interagire con Jugyeong.

True Beauty 1: l’ossessione per la bellezza ha delle conseguenze

Al centro di tutto come accennato è presente l’arduo e purtroppo onnipresente tema del valore dell’aspetto estetico e le sue conseguenze, che siano positive o anche negative. L’autore in questo caso spinge su quest’ultimo, dando il giusto calco anche a determinati aspetti in cui noi tutti ci siamo imbattuti o ci stiamo imbattendo.

La scrittura è profondamente leggera e come accennato si dirama in diversi concetti raccontati in maniera diretta e semplice dall’autore, tramite un impostazione delle tavole molto interessante e sicuramente godibile e non pesantissima da leggere, e come ben sappiamo questo è sempre un punto di forza specie se parliamo di una narrazione sequenziale profonda raccontata con un metodo valido ed efficiente.

Essendo un Webtoon quando si pubblicano questo genere di volumi l’editore deve adattare le tavole e la narrazione verticale in orizzontale, e questa è sicuramente un’operazione degna di nota e complessa da portare a termine, quindi anche qui un plauso all’edizione italiana che non lascia sbavature e riesce a trasmettere al lettore la sequenza giuste della narrazione.

Inoltre le tavole sono a colori quindi anche qui ci troviamo di fronte a un vero punto di forza, vista anche la qualità della colorazione in digitale usata egregiamente dall’autore. Un’opera complessivamente interessante sia a livello estetico che scritturale, che scava profondamente in temi complessi e sempre onnipresenti nella vita dell’essere umano, tramite una leggerezza e una semplicità davvero degna di nota.