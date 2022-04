Star Wars: Visions Manga - Ecco i primi dettagli

Star Wars: Visions ha riunito un certo numero di case di animazione per aiutare a ritrarre sia i Jedi che i Sith in versione animata per la prima volta.

Con studi come Colorido, Science Saru, Geno, Trigger, Production IG e Kinema Circus che hanno aiutato a mettere insieme questa antologia, un nuovo adattamento manga arriverà il mese prossimo, con nuovi dettagli che sono stati rilasciati e che delineano alcune delle storie da una galassia molto, molto lontana.

Per iniziare, il manga Star Wars Visions ha confermato che l’adattamento di “The Twins”, una storia che vede un fratello e una sorella alle prese con i lati alternati della luce e dell’oscurità, sarà adattato da Satou Keisuke, il mangaka responsabile della creazione di Little Witch Academia.

In seguito, il manga vedrà anche un adattamento di “The Ninth Jedi”, una delle storie preferite dai fan dell’antologia, disegnata da Yuusuke Oosawa, famoso per Green Worldz e Dr. Duo.

Infine, “Lop & Ochou”, una storia di Jedi e Sith con protagonista una giovane coniglietta sarà adattata sulla versione cartacea dal mangaka Haruichi, responsabile della creazione della serie di pallavolo conosciuta come Haikyu.

L’utente di Twitter Manga Mogora RE ha condiviso i nuovi dettagli da Big Gangan per quanto riguarda il prossimo adattamento manga di Star Wars: Visions, che sarà pubblicato il 25 maggio, dando ai fan di Star Wars un modo nuovo di seguire alcune delle più grandi storie dell’universo di Jedi e Sith:

More Star Wars Visions manga adaptions in Big Gangan are planned:

"Lop & Ochou" by Haruichi in issue 7

"The Ninth Jedi" by Oosawa Yusuke in issue 8

"The Twins" by Satou Keisuke in issue 9

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) April 24, 2022