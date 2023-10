Boruto: il nuovo Rasengan Uzuhiko debutta ufficialmente nel manga

Boruto è tornato recentemente con la seconda parte del manga che ha sorpreso decisamente i suoi fan. Questo per due motivi, il primo è legato al titolo, che ha sancito un distacco deciso dalla presenza di Naruto in tutti i sensi. Non solo non è presente nel manga, ma anche nel titolo. Ora parliamo di Boruto: Two Blue Vortex e non più di Naruto Next Generations.

Il secondo motivo è il tanto atteso debutto del salto temporale dei personaggi e quindi della storia. E con il presente articolo vogliamo riportare che il terzo capitolo del manga ha visto il debutto di un nuovo tipo di Rasengan, e pare sia la variante più forte mai vista. Il nome ufficiale è Uzuhiko Rasengan e il giovane Uzumaki lo ha usato contro Code.

Gli effetti di questo Rasengan sono devastanti anche se non rilascia dei danni tangibili. Finora, tutti i Rasengan visti in Naruto hanno causato danni catastrofici al nemico, ma il Rasengan Uzuhiko provoca danni interni, manipolando le viscere del nemico attraverso il chakra planetario.

Si tratta nello specifico di un Rasengan che incorpora il chakra di un pianeta, ossia la sua rotazione. Boruto spiega che il potere che attraversa il corpo di Code non si dissiperà mai. È proprio come un pianeta non smetterà mai di girare. “Il danno continuerà in modo semipermanente. Semi perché la tua vita finirà prima che il pianeta smetta di girare” spiega il giovane ninja.

Come mostra il nuovo capitolo di Boruto, Code viene sbilanciato dall’Uzuhiko Rasengan mentre fa girare la sua visione. Il suo senso dell’equilibrio è permanentemente influenzato da questa nuova tecnica e si fermerà solo se Boruto respinge la mossa. Come puoi immaginare, questo tipo di attacco è quasi eccessivo dato il suo impatto di lunga data. Quindi, se Naruto fosse in grado di vedere il potere di suo figlio, sai che ne rimarrebbe impressionato.

Ora che il sequel di Naruto è entrato nel suo salto temporale, il franchise si sta finalmente riscaldando. Boruto è più grande di tre anni rispetto alla prima parte del manga, proprio come tutti i suoi compagni, quindi i loro poteri sono stati aumentati.

