Naruto: Kishimoto celebra i 30 anni di Jump Book con una nuova illustrazione

Tutti i fan presente in ogni angolo del mondo conoscono Naruto e tutti hanno seguito la storia del Villaggio della Foglia sin dal principio. E tutti gli appassionati della serie shonen scritta e disegnata da Masashi Kishimoto hanno visto tre archi principali. Si possono distinguere in Naruto, Naruto: Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations.

Ora la serie sta proseguendo con Boruto: Two Blue Vortex, la seconda parte di Boruto, che vede il figlio del Settimo alle prese con un mondo che lo considera un nemico da eliminare. Masashi Kishimoto non è più impegnato a disegnare questa serie, tuttavia resta una parte preziosa del franchise. E recentemente ha pubblicato una nuova illustrazione del protagonista della serie.

Infatti con il presente articolo riportiamo che per celebrare il 30° anniversario di Jump Books, Masashi Kishimoto ha realizzato un’illustrazione che riporta i fan ai primi giorni di Konoha. Quando la serie Naruto ha debuttato per la prima volta, i lettori del manga hanno conosciuto il futuro Settimo Hokage che lottava per il suo posto nel Villaggio della Foglia. E, dopo molti anni di avventure, Naruto Uzumaki alla fine è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi. Ma ha dovuto affrontare diverse sfide importanti sia come leader del villaggio che come padre. Di seguito ne riportiamo l’illustrazione:

Naruto è poi tornato con il botto quest’anno. Infatti Masashi Kishimoto è tornato con un nuovo one-shot speciale per celebrare i 20 anni dell’anime. Questo era incentrato su Minato Namikaze e sulla relazione d’amore con Kushina. Oltre al one-shot, erano previsti per i primi di settembre quattro nuovi episodi della serie shonen. Tuttavia lo Studio Pierrot ha posticipato l’uscita indefinitamente per lavorare sull’animazione. Sicuramente gli impegni per lo studio di animazione sono tanti, dato che lavora anche a titolo come Bleach e Black Clover.

Al momento i fan possono leggere il sequel incentrato su Boruto Uzumaki. Quest’ultimo non può più fare affidamento a suo padre e a sua madre, in quanto confinati in un’altra dimensione a causa di Kawaki. E come se non bastasse, grazie ai poteri di Ada, ora il Villaggio della Foglia crede che Boruto sia il responsabile della morte dei suoi genitori, anche se entrambi sono ancora vivi. Poiché Kawaki mira a eliminare ogni traccia degli Otsusuki dal mondo, Boruto è in cima alla sua lista.

