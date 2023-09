Boruto: Two Blue Vortex svela un nuovo tipo di Rasengan

Boruto è finalmente tornato con un nuovo capitolo della serie Two Blue Vortex, dopo essere tornato il mese scorso in seguito a una pausa di quattro mesi. Il ritorno di Boruto ha sorpreso tutti soprattutto per il time-skip che ha visto tutti i suoi personaggi più grandi di 3 anni. Ora, il secondo capitolo della serie ha rivelato una nuova tipologia di Rasengan, come rivelato da Boruto stesso.

Questo sviluppo lo si vede alla fine del secondo capitolo del manga disegnato da Ikemoto. Si vede il figlio di Naruto che esercita la tecnica dirigendosi verso Code. In questo modo si scopre anche che questo tipo di Rasengan si chiama diversamente, ossia Rasengan Uzuhiko.

Come si può immaginare, il secondo capitolo di Boruto è terminato prima di poter vedere la tecnica all’opera. Questo ha inevitabilmente scatenato la curiosità tra i fan, che hanno molta familiarità con il Rasengan e le sue varianti. Minato ha inventato questa tecnica, ma Naruto l’ha resa più potente. Ora suo figlio è riuscito in qualche modo a portarla ad un livello più alto, sicuramente mentre si allenava con Sasuke.

Uzuhiko anticipa la portata della tecnica. Il nome si traduce vagamente in “Ragazzo Vorticoso” dal giapponese. E infatti è possibile proprio notare, quando il Rasengan Uzuhiko è utilizzato, una serie di ciuffi d’aria o chakra che sferzano Boruto. E ora sono molti i fan convinti del fatto che Bortuo abbia creato un jutsu che essenzialmente lo trasforma in un Rasengan.

Questa teoria ha senso per via di quello che sappiamo di Sasuke e delle sue tecniche. Il ninja del clan Uchiha ha inventato il Chidori Nagashi dopo aver appreso la mossa base da Takashi. E l’elevazione trasformò l’intero corpo di Sasuke in un Chidori. Riguardo Boruto quindi, accelerando la forza del Rasengan attorno al suo corpo, Boruto diventa un colosso offensivo e difensivo. Code non sarà in grado di sfiorare il giovane ninja biondo e sarà difficile assorbire il jutsu. Molto presto, avremo modo di scoprire se questa teoria sarà confermata o meno, con l’uscita del terzo capitolo in arrivo ad ottobre.

