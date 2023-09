Tra le uscite targate Panini Comics del 21 settembre 2023 troviamo la riedizione in volume unico formato webtoon di F***ing Sakura, l’opera che ha consacrato il talento di Giulio Macaione. Inoltre un nuovo numero di Star Wars: L’Alta Repubblica e un nuovo romanzo di Assassin’s Creed.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 21 settembre 2023.

Le uscite Panini Comics del 21 settembre 2023

Star Wars: L’Alta Repubblica 7

Star Wars: L’Alta Repubblica 29

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2022) #7

Vildar Mac, Tey Sirrek e Matthea Cathley sono stati costretti a rifugiarsi all’interno del bar Illuminazione per salvare dei feriti da una folla inferocita che ora è pronta all’assedio! Intanto, nel deserto ghiacciato di Jedha, la tragedia sta per colpire…

F***ing Sakura

14,90 €

Contiene: F***ing Sakura voll. 1/2

UNA STORIA D’AMORE E DI CRESCITA RACCOLTA PER LA PRIMA VOLTA IN UN UNICO VOLUME IN FORMATO WEBTOON

Una coppia si lascia durante il volo che li sta conducendo in vacanza in Giappone. Lui è pazzo di anime e videogiochi, lei è una influencer schiava del cellulare. Sotto dei maledetti petali di ciliegio si ritroveranno faccia a faccia a fare i conti con la propria vita e gli errori commessi. Di Giulio Macaione, l’autore di Scirocco

Assassins’s Creed: La Città d’Oro

23,00 €

Contiene: Assassin’s Creed: The Golden City

Un nuovo romanzo ambientato nell’affascinante mondo di Assassin’s Creed, la celeberrima saga di videogiochi creata da Ubisoft.

Ne La città d’oro verrete trasportati nella Costantinopoli dell’anno 867, dove c’è chi complotta per assassinare il figlio dell’imperatore e far così sprofondare la capitale nel caos!

Per impedire che ciò avvenga, gli Occulti inviano due assassini ben noti: Hytham e il suo mentore Basim Ibn Ishaq!