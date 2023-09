One Piece – Netflix: la serie non ha convinto il doppiatore di Goku in Dragon Ball

One Piece di Netflix ha riscosso un successo davvero incredibile di pubblico e critica, raggiungendo record e punteggi davvero eclatanti, anche se come tutte le cose esiste sempre un’opinione contraria, così come possiamo leggere tramite le parole del doppiatore inglese di Son Goku Sean Schemmel.

L’attore e doppiatore ha confermato di non essersi esaltato per questa prima stagione del live action di One Piece, discutendo di come Hollywood non abbia ancora imparato nulla dal film Dragon Ball Evolution, considerato da molti il live action più scarso di sempre nella storia di questo genere.

“Come professionista del settore interno ho trascorso molto tempo a capire il come Hollywood gestisca le trasposizioni in live action degli anime, ma ad oggi posso confermare che ancora non hanno capito bene come funzionano. Non si tratta di pregiudizio ma a mio avviso un anime non sarà mai trasposto e adattato per bene, qualsiasi sforzi si facciano”.

“Ho visto solamente una parte del live action di One Piece e onestamente penso sia terribile. Anche se per motivi diversi anche il live action dedicato a Dragon Ball era orribile e anche qui il problema non era il cast o la produzione. Infatti mi sento molto nervoso anche a diffondere questa mia opinione.”

One Piece – Netflix: la serie non ha convinto il doppiatore di Goku in Dragon Ball

Il discorso del doppiatore inglese di Goku alla fine può anche avere senza ovviamente, considerando anche la maggior parte dei live action finiti nel dimenticatoio per via di scelte affrettate e produzioni non consone alla realizzazione finale del prodotto. Detto questo nonostante la grande verità dietro queste produzioni, il live action di One Piece è stato amato anche dagli appassionati del manga originale, riuscendo a rompere la maledizione di questo genere di produzioni.

La prima stagione di questo live action è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 31 agosto con 8 episodi che adattando la prima grande saga del Mare Orientale.

Fonte Comic Book