One Piece: Luffy entra nel mondo della Marvel Comics

One Piece è un’opera famosa in tutto il mondo e per forza di cosa queste genere di celebrazioni da parte di altri artisti di certo non può mancare. Oltre l’anime e il manga il franchise è sulla cresta dell’onda in queste settimane grazie alla prima stagione del live action, un successo anche in Occidente.

Chris Samnee, noto artista della Marvel ha deciso di omaggiare tale prodotto Netflix, disegnando e pubblicando nel suo stile una meravigliosa illustrazione di Luffy, nella serie interpretato da Inaki Godoy. Samnee ha disegnato personaggi come Thor: The Mighty Avenger, Capitan America, Daredevil, The Rocketeer, Batman e Superman, giusto per citarne alcuni, dato che parliamo di uno degli autori più talentuosi del mondo “comics”.

L’art è stata postata sul profilo ufficiale dell’artista e noi possiamo vederla tramite Comic Book. Da come vedete in alto lo stile è senza dubbio diverso da quello di Eiichiro Oda, ma così facendo ci troviamo di fronte a una nuova versione del personaggio di Luffy. I colori prevalenti dell’illustrazione sono il nero e le varie sfumature del grigio, contrastate solamente da rosso presente sul cappello e sul torace del personaggio.

La nuova serie live-action di One Piece adatta la storia della East Blue, l’arco che ha unito per la prima volta i Pirati di Cappello di Paglia, anche se in questi primi episodi manca ancora qualcosa per concludere pienamente questo primo, grande arco narrativo.

Se Monkey D. Luffy è il punto focale della vicenda, la serie shonen presenta anche la sua fedele ciurma: Nami, la navigatrice, Usopp, il tiratore, Sanji, il cuoco e Roronoa Zoro, lo spadaccino. Oltre a Iñaki Godoy, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar e Mackenyu hanno assunto i ruoli dei principali spadaccini della serie. I personaggi di contorno non sono da meno e aiutano a rendere il tutto un vero capolavoro.

Fonte Comic Book