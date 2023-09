La serie in live action di One Piece è stata un successo incredibile e senza dubbio ci sarà una seconda stagione. Nonostante non si siano ancora avute notizie certe, i rumour e le interviste indicano che la sceneggiatura è già pronta e a breve dovremmo avere delle notizie in via ufficiale. I numeri della prima stagione sono assurdi e di certo la produzione non si fermerà con sole 8 puntate.

Non sappiamo ancora se si farà la nuova stagione, ma uno dei principali produttori dello show di Netflix si sta esponendo, e il CEO di Tomorrow Studios Marty Adelstein afferma che il team saprà molto presto della seconda stagione: “Nelle telefonate successive al lancio, ci è stato detto che abbiamo superato le aspettative e questo è senza dubbio fantastico.

Questa notizia potrebbe portare Netflix a confermare la seconda stagione, e quindi ci aspettiamo a breve di ricevere delle notizie. Sembra ci sia una sorta di impulso che spingerebbe la produzione a continuare, cercando di creare una strategia e una serie a lungo termine: quindi stiamo solamente aspettando”.

Adelstein e Becky Clements, presidente dei Tomorrow Studios hanno condita tale dichiarazione, affermando addirittura della presenza dei copioni della prossima stagione già pronti per essere recitati. La lavorazione dei prossimi episodi ovviamente sarà scaturita e dipenderà molto dagli scioperi della SAG-AFTRA e la WGA, quindi si deve attendere la conclusione.

One Piece: le ultime novità sulla seconda stagione del live action Netflix

“Crediamo che la prossima stagione si possa fare nel giro di 1 anno e qualche mese, siamo molto fiduciosi. Se ci muoviamo come dovremmo probabilmente ci possiamo riuscire con le riprese e tutto, ponendo in questo modo anche ad una potenziale uscita ufficiale, fissata tra 1 anno e 18 mesi (quindi poco più di 2 anni ndr)”.

Il ritmo di serie del genere è sempre di circa 2 anni, quindi se tutto va bene nel 2025 dovrebbe uscire la seconda stagione del live action di One Piece. Cosa ne pensate della prima stagione?

Fonte Comic Book