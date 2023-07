Naruto: il one-shot su Minato rivela il nome iniziale del Rasengan .

Naruto è una delle serie shonen più famose in tutto il mondo, e infatti chiunque riconoscerebbe il ninja biondo. Masashi Kishimoto ha infatti lavorato al manga shonen per ben 15 anni, ossia dal 1999 al 2014. Il successo del manga ha poi portato all’adattamento anime prodotto dallo studio di animazione Pierrot. E in occasione dei 20 anni della serie anime, il franchise di Kishimoto è tornato prepotentemente quest’anno con diversi progetti.

E sicuramente quello più importante, di cui parleremo nel presente articolo, è lo speciale one-shot incentrato su Minato. Kishimoto infatti ha dato la possibilità ai fan di conoscere molte più cose sul quarto Hokage, tra cui il nome originale del Rasengan.

Minato infatti non si è inventato il nome di questa tecnica ninja iconica da solo. L’eroe del Villaggio della Foglia aveva inventato un primo nome per la sua tecnica principale prima che lo facesse Kushina. Il one-shot è scritto e disegnato da Kishimoto ed è il risultato finale del progetto noto come NARUTOP99. Annunciato durante il Jump Festa dell’anno scorso, i fan hanno potuto votare il loro ninja preferito e Minato ha conquistato la prima posizione.

Attraverso il one-shot scopriamo che dopo essersi imbattuto in un paio di jinchuriki, Minato torna a casa determinato a proteggere Kushina dalla minaccia della guerra. Quindi per prevenire ogni situazione spiacevole, inventa questa tecnica che si basa sull’elemento del vento. Minato per prima cosa, condivide il nome di questa tecnica con Jiraiya.

E il nome prende ispirazione dal famoso ghiacciolo di Jiraiya, chiamandosi Sfera a Spirale Gemella. Chiaramente il nome della tecnica è poi cambiato ed poiché Minato alla fine ha lasciato che Kushina scegliesse il nome. Ha così scelto “Rasengan”, e questa parola è oggi conosciuta in tutto il mondo dai fan. Dopotutto, parliamo della tecnica ninja di punta di Naruto, che ha continuato a creare tantissime varianti del Rasengan. Il figlio di Minato ha infatti perfezionato questa tecnica incredibile, superando suo padre.

Ci saranno anche altre novità in arrivo per i fan della serie sul ninja biondo, come ad esempio gli episodi anime speciali in arrivo a settembre.

Fonte – Comicbook