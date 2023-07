Tra le uscite manga Star Comics del 19 luglio 2023 si segnala Haikyu!! Club, lo spin-off della fortunata serie sportiva (che esce contemporaneamente con il suo quinto cofanetto) che si concentra sulle vicende delle squadre rivali. Inoltre continua, all’interno di Gundam Universe, Gundam Thunderbolt, così come i manhwa coreani Sweet Home e The Boxer.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 19 luglio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 19 luglio 2023

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 5

GHOST n.211

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

Dopo una serie di procrastinazioni, la trattativa tra Arata e Shinju si è conclusa con un regolare matrimonio. Inaspettatamente, proprio grazie all’incontro con Arata, Shinju rompe il silenzio e inizia improvvisamente a professare la propria innocenza, sostenendo che il vero colpevole sarebbe suo padre…

FROM THE RED FOG n. 4

STORIE DI KAPPA n.326

di Mosae Nohara

€ 6,50

In una struttura segreta all’interno dell’ospedale, Midwinter conduce strani esperimenti sul corpo umano. Ivan, venuto a conoscenza della cosa, mentre cerca di fuggire viene salvato da Macalo, lì ricoverata. Nel frattempo, Ruwanda trova la lettera inviata da sua madre nella stanza di Midwinter, e si accende in lui la speranza di poterla rivedere…

GUNDAM THUNDERBOLT n. 19

GUNDAM UNIVERSE n.87

di Hajime Yatate , Yasuo Ohtagaki , Yoshiyuki Tomino

€ 6,50

Nel nuovo scontro avvenuto nel settore Thunderbolt, l’Alleanza dei Mari del Sud subisce una sonora sconfitta contro l’esercito federale. Kaufman, fuggito con numerosi profughi a bordo della sua nave, chiede protezione a Side 6, un gruppo di colonie neutrali, ma l’esercito federale ne intercetta le mosse e sferra il proprio attacco. In quel momento, appare il Perfect Gundam unito al Braw Bro, pilotato da Daryl…

HAIKYU!! CLUB n. 1

TARGET n.133

di Haruichi Furudate , Kyohei Miyajima

€ 5,20

LO SPIN-OFF DI HAIKYU!! SULLE CARISMATICHE SQUADRE RIVALI!

Le roventi partite di Haikyu!! sono terminate, ma la palla torna subito in campo con questo popolarissimo spin off che ci catapulterà in mezzo alla realtà quotidiana dei club scolastici rivali di Hinata e compagni! Preparatevi a scoprire quel che fanno nei giorni di vacanza o dopo la scuola, e ciò che succede durante i ritiri! Ma non pensate che gli ex studenti del Karasuno e il loro allenatore se ne stiano fuori dai giochi a lungo…

Amanti della pallavolo e fan del celebre manga del maestro Furudate… preparatevi a vederne delle belle!

HAIKYU!! COLLECTION n. 5

STAR COLLECTION n.39

di Haruichi Furudate

€ 31,20

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Contiene Haikyu!! voll. 25-30.

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 9

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

In vista dell’imminente battaglia contro la banda di Shishio, Kenshin si sottopone a un addestramento speciale con il suo ritrovato maestro, al fine di acquisire l’arte segreta della scuola di Hiten Mitsurugi. Nel frattempo, i suoi compagni assistono sgomenti allo scontro tra Aoshi e l’Anziano, mentre le Dieci Spade, ormai al completo, si preparano a insorgere…

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 7

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Le avventure di Sanpei e Gyoshin nella regione remota e incontaminata della Camciatca continuano! Dopo le saghe dei fiumi Vakhil e Bystraja, i due amici, accompagnati da Yachi il bonzo e dalla guida russa Dima, si spostano nella cittadina di Esso, a caccia di una nuova specie ittica circondata da un’aura leggendaria. Riuscirà l’appassionata comitiva a catturare un esemplare di iwana ad anelli o dovrà rientrare in Giappone a mani vuote?

SWEET HOME n. 7

di Carnby Kim , Youngchan Hwang

€ 12,90

Tra i sopravvissuti che si trovano in isolamento a causa della mostrizzazione serpeggia un’angoscia crescente, mentre acqua e cibo cominciano a scarseggiare. Yi Eunhyeok escogita un piano per uscire dalla Green Home e procurarsi delle provviste. Secondo lui il mondo esterno al loro condominio potrebbe essere più sicuro di quanto possa sembrare… Riusciranno a portare a termine la “missione shopping” da cui dipendono le loro stesse vite?

THE BOXER n. 3

MANHWA n.95

di Jihun Jung

€ 13,90

FRA LE SERIE PIU’ ADRENALINICHE DELLA PIATTAFORMA WEBTOON, CON OLTRE 160 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!

Kasim Al Hazad irrompe inaspettatamente nella palestra di Yu, ma lui, indifferente alle provocazioni, continua a dedicarsi al suo allenamento. Kasim, che ha sfoggiato una performance atletica degna di una belva, quando arriva il giorno del match bombarda l’avversario con un attacco a dir poco feroce… Come lo affronterà Yu?

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 11

TURN OVER n.272

di Mika Yamamori

€ 5,90

Fumi, Akatsuki, Isshin e Yo decidono di andare tutti insieme al tempio per la prima visita dell’anno nuovo. Fumi è felicissima di poter trascorrere quel momento con la persona che ama, ma durante la serata viene per la prima volta a conoscenza del triste passato di Akatsuki. Per risollevargli il morale, decide di organizzare qualcosa di speciale, se non fosse che…