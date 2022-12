Star Comics annuncia Haikyu!! Club e Let’s Haikyu?! per l’anno prossimo

La casa editrice italiana, Star Comics, ha riportato direttamente sulla sua pagina facebook ufficiale che Haikyu!! Club e Let’s Haikyu?! arriveranno in tutte le fumetterie italiane l’anno prossimo. Per essere più precisi tutti i lettori che si sono appassionati al manga di Haruichi Furudate potranno avventurarsi nelle vicende di Haikyu!! Club, una serie spin-off, e Let’s Haikyu?!, una divertentissima serie di gag, a partire dal 2023 in primavera.

Riguardo Haikyu!! Club, si tratta appunto di uno spin-off che si concentra sulle vicende delle squadre rivali. La storia è chiaramente gestita e supervisionata da Furudate, mentre i disegni sono affidati a Kyohei Miyajima. Let’s Haikyu?! è un altro spin-off caratterizzato da piccoli siparietti comici disegnati in super deformed. Tutt’ora in corso, al momento conta 9 volumi ed è scritto e disegnato interamente da Retsu.

La serie manga principale è chiaramente pubblicata da Star Comics e tutti coloro che sono interessati, possono seguire questo link per acquistare i volumi di Haruichi Furudate in attesa dei due spin-off. Allo stesso modo cliccando qui sarà possibile acquistarli su amazon.

Haikyu!! è un vero e proprio successo in Giappone, non a caso stiamo parlando della terza serie più venduta in Giappone. Basti pensare che nel 2014 ha venduto più di oltre 8 milioni di copie. Dopo soli sei anni invece il manga ha venduto 38 milioni di copie a maggio 2020. Il manga si è concluso nel 2020 con 45 volumi.

Il successo del manga ha fatto in modo che ricevesse un adattamento animato sviluppato dallo studio di animazione giapponese Prodution I.G.. Composta da quattro stagioni, l’anno scorso Yamato Video ha annunciato il doppiaggio italiano della serie.

Le vicende di Haikyu!! ruotano attorno al protagonista Shouyou Hinata, il quale dopo aver assistito a una partita di pallavolo decide di voler diventare “Il piccolo Gigante” di questa disciplina sportiva. Quindi inizia la sua avventura entrando nel club di pallavolo della sua scuola media. Si trovano però a disputare il torneo interscolastico, dove affrontano una fortissima squadra guidata da un puro talento di nome Tobio Kageyama. Ma Shouyou vuole ardentemente arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama. Quindi continua a praticare la pallavolo anche quando entra a far parte del club scolastico alle superiori dove incontra proprio il suo rivale.