Yamato Video celebra un nuovo traguardo con una serie speciale

Yamato Video, come riportato direttamente sulla pagina ufficiale di facebook, annuncia una serie speciale per celebrare un traguardo molto importante.

Di quale traguardo si tratta? E di quale serie? Cominciamo a rispondere dall’ultima domanda condividendo di seguito quanto pubblicato da Yamato Video:

LEGGI ANCHE:



Yamato Video annuncia la seconda stagione anime di Yu degli spettri

Ebbene si, si tratta proprio dei Cavalieri dello Zodiaco e si partirà come il primo appuntamento, con la prima parte ossia “La Guerra Galattica“. Ogni martedì gli abbonati potranno guardare una saga intera.

La sinossi della parte uno della collector’s edition “le dodici case” è la seguente:

“È il 10 settembre 1986. Dei cento bambini solo dieci ritornano dai rispettivi luoghi di addestramento col rango di Sacri Guerrieri. Nel frattempo, Alman di Thule organizza un torneo fra di essi per assegnare al più forte l’armatura del Sagittario. Purtroppo, muore e lascia l’incarico alla figlia adottiva, Lady Isabel. Ancora non sa però di essere la reincarnazione della dea Atena. Dei dieci nuovi Cavalieri di Bronzo, solo otto accettarono di partecipare al torneo. Il nono di essi, Cristal il Cigno, aveva il compito di uccidere gli altri otto, colpevoli di voler partecipare a tale torneo. Per assolvere il suo compito, il Guerriero Sacro del Cigno accetta di partecipare al torneo.

Ricordiamo anche che la serie de I Cavalieri dello Zodiaco annunciata, così come tutte le altre presenti, sono visibili sul canale tematico di Amazon Prime Video. Il suo nome è ANiME GENERATIONS.

Invece la risposta alla prima domanda è la seguente. Yamato Video ha pubblicato, arricchendo il proprio catalogo, ben 100 serie animate comprendenti anche film. Questo traguardo è molto importante se si pensa anche alla mission di Yamato Video che è sostienere “l’animazione ‘Made in Japan’ in Italia”.

Tutti coloro che sono interessati alla serie annunciata ma non sono abbonati possono usufruire dei servizi del canale tematico gratuitamente per i primi 14 giorni. Una volta trascorsi questi, per poter continuare a guardare il catalogo di serie disponibile, bisogna rinnovare l’abbonamento mensilmente per soli 4,99€.

I Cavalieri dello Zodiaco: il manga

Si tratta di una saga di anime e manga creata nel 1985 da Masami Kurumada, il cui manga si intitola Saint Seiya – I Cavalieri dello zodiaco. Tutti i capitoli del manga sono raccolti in 28 volumi.

Negli anni novanta il manga giunge in Italia grazie alla casa editrice Granata Press. Successivamente, nei primi anni duemila, sarà Star Comics a occuparsi della distribuzione in Italia.