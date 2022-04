I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya approdano su Amazon Prime Video. La piattaforma streaming si sta dando un gran da fare per quanto riguarda l’ampliamento del suo catalogo, che questa volta ha a che fare con l’anime cult per eccellenza.

ANiME GENERATION, il canale a tema di Prime Video a pagamento, successivamente all’aggiunta di Naruto al suo catalogo, oggi è la volta anche dei I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya. La trasposizione animata dell’omonimo manga di Masami Kurumada, approderà su ANiME GENERATION nel mese di maggio, grazie anche a Yamato Video.

La serie originale è composta da 114 episodi che arrivano per la prima volta su un servizio streaming.

Il post di annuncio su Facebook di Yamato Video cita:

ANiME GENERATION, il canale tematico di Amazon Prime Video, vi invita a partecipare ad un maggio stellare!

È in arrivo il grande classico I CAVALIERI DELLO ZODIACO. L’iconica serie ideata dal sensei Masami Kurumada e che vanta il chara design del compianto Shingo Araki e di Michi Himeno sarà disponibile da Maggio, per la prima volta in streaming in Italia.