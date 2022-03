Saint Seiya il manga di Masami Kurumada è diventato un cult intramontabile, nonostante la sua serializzazione non sia durata a lungo come i manga più famosi al momento. I ruggenti anni ottanta hanno sancito una storia immensa, degna delle migliori epopee mitologiche scritte nel corso del tempo.

Weekly Shonen Jump a quel tempo ospitò delle grandi serie, che ancora oggi dettano legge e fanno scuola, insieme al fatto di essere tra le preferite del pubblico nonostante siano trascorsi molti anni. Tra queste senza dubbio, troviamo i Cavalieri dello Zodiaco.

Nonostante ancora oggi la storia prosegue con vicende e personaggi paralleli, la saga originale è quella più amata, sia in Giappone che nel resto del mondo.

Dopo i 37 anni compiuti dal manga, oggi apprendiamo che quest’ultimo ha raggiunto le 50 milioni di copie in tutto il mondo. Un numero immenso, se consideriamo che la storia di dilaga solamente in 28 tankobon.

Kurumada Masami's Saint Seiya series has reached 50.000.000 Copies in Circulation Worldwide pic.twitter.com/122rRKsL1I — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 28, 2022

I record non finiscono qui, ed anche l’anime cult dedicato a Saint Seiya festeggia un traguardo importante. Toei animation per festeggiare i 35 anni della serie animata ha deciso di donare uno spazio importante alla saga durante l’AnimeJapan 2022, con una key visual con protagonisti i 12 Cavalieri d’oro in uno stand dedicato.

Un’opera immortale che dopo quasi 40 anni raggiunge dei record simili è davvero incredibile. Questa è la conferma della vera forza di una storia, capace di abbracciare intere generazioni nonostante la sua breve serializzazione.

I Cavalieri dello zodiaco è una saga di anime e manga creata nel 1985 da Masami Kurumada, esordita con il manga Saint Seiya – I Cavalieri dello zodiaco di 28 volumi, a cui sono seguiti un primo adattamento animato per la TV, I Cavalieri dello zodiaco, di 114 episodi, prodotto da Toei Animation fra il 1986 e il 1989.

Successivamente sono usciti quattro film d’animazione per il cinema, tre musical, numerosi videogiochi, modellini ed un’infinità di merchandising relativo soprattutto alla serie TV.

Dal 2002 il marchio ha poi avuto un rilancio commerciale partito con la trilogia sequel I Cavalieri dello zodiaco – Saint Seiya – Hades (formata da 31 OAV) a cui sono seguiti: