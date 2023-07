One Piece: svelata la programmazione dei prossimi episodi dell’anime

One Piece è attualmente attivo sia nel fronte manga che anime. Nel primo caso, in realtà, tornerà questo fine settimana con l’uscita del capitolo 1087 in Giappone in seguito ad una pausa forzata da parte del mangaka. Eiichiro Oda, infatti, si è sottoposto ad un intervento per l’astigmatismo, che lo ha costretto a rimanere a riposo per circa un mese.

Le sue condizioni di salute sono completamente ristabilite e lo abbiamo confermato di recente riportando proprio un suo messaggio. Il manga è in corso sulla rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump, dal 1997. Quindi sono passati 26 anni dal suo primo capitolo di debutto ed tutt’ora in lavorazione. Oda ha disegnato tanti archi narrativi e sicuramente il più longevo di tutti e quello di Wano.

Ed è proprio attraverso questo arco che vogliamo ora approfondire la situazione dell’adattamento animato. Il successo che ha riscosso in termini di qualità è assoluto, come mai prima d’ora. E al momento Toei Animation sta lavorando sui momenti più cruciali della saga, e soprattutto i più iconici. Come tutti sanno, gli scontri più importanti, come quello di Zoro contro King e Sanji contro Queen si sono conclusi.

Solo Rufy manca all’appello, il quale è impegnato contro Kaido. Se rimane solo lui, vuol dire che manca sempre meno al debutto del Gear Fifth sul piccolo schermo. Ma prima che ciò accada, con il presente articolo vogliamo riportare la prossima programmazione degli episodi della serie anime di One Piece.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Upcoming One Piece Anime Schedule: July 16th – Episode 1069 (Chapter 1042 adaptation)

July 23rd – Anime on break

July 30th – Episode 1070 (Chapter 1043 adaptation)

August 6th – Episode 1071 (Chapter 1044 adaptation)

August 13th – Episode 1072 (Chapter 1045 adaptation) pic.twitter.com/aSxXJaNGwu — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 15, 2023

Come si può vedere, il 16 luglio sarà disponibile su Crunchyroll l’episodio 1069, che adatta il capitolo 1042 del manga. E la settimana successiva l’anime sarà in pausa, quindi tornerà tra due settimane, il 30 luglio con l’episodio 1070. Questo adatterà il capitolo 1043 del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

Dopodiché proseguirà regolarmente con gli episodi 1071 e 1072, rispettivamente in uscita il 6 ed il 13 agosto. Il primo adatterà gli eventi presenti nel capitolo 1044 del manga, mentre il secondo il 1045. È facile comprendere che in questa striscia di episodi tutti i fan vedranno il vero momento culminante della Saga di Wano, nonché quello più atteso.