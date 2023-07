Dragon Ball Z: Kakarot The 23rd World Tournament, ecco il primo trailer del DLC

Dragon Ball Z: Kakarot The 23rd World Tournament, il prossimo DLC del gioco si è presentato al suo pubblico, e andrà ad adattare uno degli archi narrativi più amati di sempre dai lettori e gli spettatori dell’iconica serie targata Akira Toriyama. Il trailer mostra alcune parti di gameplay ma non dona alcuna data di uscita, infatti il contenuto aggiuntivo sarà pubblicato prossimamente.

Quasi sicuramente il DLC sarà pubblicato nel corso di quest’anno anche se al momento non sappiamo ancora nulla al riguardo. Come accennato il contenuto andrà a raccontare le vicende svoltesi durante l’arco narrativo dell’ventitreesimo Torneo Tenkaichi, ovvero l’edizione dove combattono per la prima volta Goku e Piccolo.

La saga è molto amata dal pubblico non solo per lo scontro appena accennato, ma anche perché in quel determinato periodo Dragon Ball puntava molto meno su trasformazioni e onde energetiche incredibili, dando spazio principalmente alle arti marziali, e solamente poco di più.

Il trailer visionabile in calce mostra alcune sequenze di combattimento con al centro anche altri personaggi insieme ai protagonisti, forse tra i più amati dai fan della serie. Il gameplay è identico al gioco originale, ma senza dubbio saranno inserite alcune novità per rendere il contenuto comunque interessante ed esclusivo.

Come accennato non sappiamo ancora la data di uscita ufficiale, ma quello che è certo che sarà disponibile su tutte le piattaforme dove è possibile acquistare Dragon Ball Z: Kakarot, dunque PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

L’ultimo DLC pubblicato per il gioco al momento riguarda Bardack e dona la possibilità al pubblico di giocare all’interno degli eventi presenti nello speciale animato dedicato alla distruzione del Pianeta Vegeta per mano di Freezer, evento dove con forza e vigore il padre di Goku ha tentato di contrastare senza risultati positivi.

Fonte Comic Book