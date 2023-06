One Piece: svelato il motivo della pausa del manga

Il manga di One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e tutti gli appassionati stanno seguendo gli sviluppi narrativi in maniera puntuale e costante. Infatti i capitoli che seguono la conclusione della lunga e violenta battaglia di Wano sono ricchi di colpi di scena. Questo perché Oda sta tenendo fede a quello che disse prima di iniziare con l’arco finale, secondo il quale avrebbe rivelato tutti i segreti mai venuti a galla della serie. Tuttavia abbiamo recentemente riportato che One Piece andrà incontro a una pausa inaspettata. Con il presente articolo vogliamo parlare del motivo dietro questa scelta.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Possiamo quindi riportare che Eiichiro Oda si sottoporrà ad un intervento di chirurgia. È necessario per risolvere il suo problema con l’astigmatismo che sta interferendo con il suo lavoro. Oda ha anche spiegato che ne stava discutendo con il capo editor di Shonen Jump dall’anno scorso e che quindi tornerà tra quattro settimane.

È quindi questa la ragione della pausa del manga, che si fermerà per diverse settimane dopo la pubblicazione del capitolo 1086. Tornerà quindi intorno al 10 luglio e tutti i fan dovranno avere pazienza. D’altronde poteva anche trattarsi di una situazione più tragica o delicata per il mangaka e questa notizia dovrebbe rincuorare tutti. I ritmi lavorativi per chi svolge questa professione sono noti a tutti ormai.

Non è facile tenere un ritmo come quello dei mangaka che pubblicano settimanalmente. E scoprire che Oda abbia lavorato con questo problema, segnalato dall’anno scorso, fa di lui un vero professionista. Questa non è nemmeno una novità, dato che abbiamo anche parlato dell’aneddoto secondo il quale Oda ha proseguito con l’arco di Dressrosa anche quando si trovava in ospedale.

One Piece si fermerà per qualche settimana, ma l’adattamento anime sarà regolarmente in corso. La Saga di Wano sta per concludersi anche sul piccolo schermo, e man mano si sta avvicinando al momento tanto atteso dai fan. Con la conclusione dello scontro tra Zoro e King e Sanji e Queen, ora tocca a Rufy sbarazzarsi di Kaido con il suo potente Gear Fifth.