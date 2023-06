One Piece: quando Oda continuò a disegnare l’arco di Dressrosa in ospedale

One Piece è in corso da oltre 20 e il mangaka Eiichiro Oda ha sempre mostrato una professionalità seria. Sicuramente a volte un po’ esagerata, ma è anche quell’aspetto che lo ha portato a raggiungere il successo di cui il suo manga gode tutt’oggi. Abbiamo spesso parlato dei ritmi lavorativi del mangaka, come ad esempio il suo dormire solo 3 ore al giorno per dedicarsi anima e corpo al suo lavoro. Allo stesso tempo pretendeva una disponibilità totale da parte degli assistenti per non perdere mai colpi.

Nonostante questa forte dedizione al lavoro, Oda ha trascorso periodi piuttosto delicati con la sua salute. Infatti, poiché il mangaka è sempre seduto, ricevette anche il consiglio di fare movimento per non correre dei rischi seri, ma nel 2013 il mangaka ha trascorso un periodo in ospedale. E con il presente articolo vogliamo proprio parlare di un aneddoto che lo vede protagonista, durante un periodo di ospedalizzazione risalente al 2013.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Grazie a questo profilo Twitter scopriamo che ben 10 anni fa, nonostante si trovasse in ospedale, Oda non smise mai di disegnare. E durante quel periodo stava lavorando all’arco di Dressrosa. Infatti era riuscito a disegnare completamente la pagina a colori nella sua stanza dell’ospedale. Scopriamo anche il suo collega e amico Masashi Kishimoto, il famoso mangaka di Naruto, gli fece visita. Voleva tirarlo su di morale, ma fu lui a rimanere sorpreso nel vedere Oda continuare a disegnare nonostante la sua situazione temporanea.