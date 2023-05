Demon Slayer: chi è il padre di Muichiro?

La terza stagione di Demon Slayer ha debuttato a marzo di quest’anno e al momento si prepara a raggiungere i momenti più importanti dell’arco del villaggio dei Forgiatori di Katana. Da quando ha debuttato, Ufotable ha dato prova del suo potenziale qualitativo che riporta sul piccolo schermo, lasciando tutti i fan a bocca aperta. E con il presente articolo vogliamo parlare dei momenti finali del nuovo episodio di Demon Slayer.

Prima di proseguire vogliamo specificare che seguiranno degli spoiler di approfondimento. Quindi tutti coloro che non hanno ancora visto l’episodio e non desiderano scoprire anzitempo gli sviluppi dell’anime, l’ideale e non proseguire con la lettura.

Le grandi novità della terza stagione di Demon Slayer sono due nuovi pilastri. Ossia quello della nebbia e quello dell’amore. E il settimo episodio della serie ha rivelato il misterioso padre di Muichiro Tokito. Il ritorno del Pilastro della nebbia nell’anime di Demon Slayer ne ha approfondito la personalità. Appare, infatti, molto diverso nel comportamento rispetto a tutti gli altri visti in azione. Distante e silenzioso, Muichiro svolge le sue missioni diversamente rispetto agli altri.

La terza stagione anime della serie di Koyoharu Gotōge ha costantemente mostrato frammenti del passato di Muichiro. E man mano sta cominciando a riflettere sul suo passato. Il nuovo episodio dell’anime ha mostrato ulteriori flashback, legati a suo padre. Muichiro è stranamente influenzato dall’energia vitale e positiva di Tanjiro, il quale lo esorta a combattere. E si scopre che Muichiro si focalizza su Tanjiro perché i suoi occhi gli ricordano quelli di suo padre. Di seguito è possibile guardare la clip sul padre di Muichiro:

https://twitter.com/bydelion/status/1662028522053857282?s=20

Il settimo episodio della serie riprende dallo scontro tra Muichiro e Gyokko, ancora intrappolato nell’incantesimo dell’acqua e con pochissime speranze di uscirne. Nel momento più critico, Kotetsu cerca di liberarlo dall’acqua. Ma Muichiro è pronto ad arrendersi e Kotetsu viene presto attaccato da uno dei mostri evocati da Gyokko.

Mentre Muichiro inizia a perdere lucidità, ha una visione di Tanjiro che gli dice di non arrendersi. Si chiede perché sia Tanjiro a dirgli questo, e perché gli importi, dato che non conosce davvero Tanjiro in quel modo, ma si scopre che non si tratta di Tanjiro. Quando riesce a liberarsi dalla prigione d’acqua grazie all’aiuto di Kotetsu, Muichiro scopre che in realtà aveva visto suo padre che aveva gli stessi occhi rossi di Tanjiro.

